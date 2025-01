Lotto-Gewinnerin holt ihr Geld ab – Minuten später wird sie Opfer eines Verbrechens

Overview: Eine Lotto-Gewinnerin wollte sich gerade über ihr frisch abgeholtes Geld freuen, als das Schicksal eiskalt zuschlug!

Endlich hat er sich erfüllt, der Traum vom Lotto-Gewinn! So muss eine 83-jährige Frau aus Orlando im US-Bundesstaat Florida gedacht haben, nachdem sie ihren Gewinn in einem Geschäft abgeholt hatte.

Doch als sie mit dem Umschlag voller Geld nach Hause fahren wollte, nahm das Drama seinen Lauf. Das Schicksal wendete sich plötzlich gegen die Lotto-Gewinnerin!

Lotto-Gewinn hat bittere Folgen

Ein Video, das „T-Online“ vorliegt, zeigt, wie die 83-jährige US-Amerikanerin mit einem Briefumschlag voller Scheine das Lotto-Geschäft verlässt. Die Aufnahmen stammen von einer Überwachungskamera auf dem Parkplatz, auf dem sich dramatische Szenen abspielen.

So geht die Frau erst unbehelligt zu ihrem abgestellten Wagen, als plötzlich ein unbekannter Mann von der Seite auftaucht. Die Autotür des Wagens der Lotto-Gewinnerin ist schon auf, doch bevor sie einsteigen kann, versucht der Mann, ihr den Geld-Umschlag aus der Hand zu reißen. Offenbar hat der Unbekannte eine Ahnung davon, was sich in diesem befindet oder hat vielleicht schon länger vor dem Laden gewartet, um einen potenziellen Lotto-Gewinner auszurauben.

Lotto-Verkäufer zeigt Zivilcourage

Während die Lotto-Gewinnerin ihr Geld mit aller Macht verteidigt und es zu einem Gerangel kommt, bei dem die Frau auch zu Boden gerissen wird, schaltet sich der Besitzer des Lotto-Geschäfts ein. Er taucht ebenfalls auf dem Parkplatz auf, läuft auf den Angreifer zu und versucht, diesen von seinem Opfer abzubringen.

Mehr zum Thema:

Diese Zivilcourage wird allerdings nicht belohnt, nach kurzer Zeit gelingt es dem Täter dennoch, mit dem Geld in der Hand zu fliehen. Am Ende ist das Glück aber trotzdem noch einmal auf der Seite der 83-jährigen Lotto-Gewinnerin. Laut „T-Online“ teilte das Büro des örtlichen Sheriffs mit, dass der Dieb einen Tag später wegen Raubs und Körperverletzung festgenommen wurde. Er hatte die Straftaten übrigens wegen eines schmalen Gewinns von gerade einmal 200 US-Dollar begangen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.