Lotto-Gewinner vom Schicksal gezeichnet – jetzt lebt er auf der Straße

„I wanne be a billionair so fucking bad. Buy all of the things i never had“ – das könnten viele Menschen nicht nur aus dem Radio mitsingen, sondern diesen Wunsch wohl auch teilen. Immerhin spielen laut einer Umfrage über 7 Millionen Menschen regelmäßig Lotto, sogar 20 Millionen unregelmäßig.

Und das sind nur die Zahlen für Deutschland! Und nun konnte sich wieder ein Spieler über einen Gewinn freuen – doch statt Freude kam bei ihm Wut und Trauer auf. Nun wird er bald auf der Straße spielen.

Lotto: Wut und Trauer statt Freude – Gewinn verweigert

So erzählte Kevin Layne der „Sun“ seine traurige Geschichte. Alles begann damit, dass er nach mehreren Jahren in Thailand und China nach Großbritannien zurückkehrte. Doch die Rückkehr war nicht von Glück gesegnet, denn, so gab er zu, „Großbritannien ist zu einem Ort geworden, den ich nicht mehr wiedererkenne“.

Mangels Referenzen und Festanstellung, wie er zugibt, ist er in eine Wohngemeinschaft mit sieben Mitbewohnern gezogen, die sich zwei Bäder und eine Küche teilen. Nun erhielt er von seinem Vermittler die Aufforderung zum Auszug. Für den Mann ein weiterer Niederschlag.

So unterstreicht er: „Jetzt bin ich wegen meines Asthmas unweigerlich obdachlos“. Aber nicht nur das ist ein Rückschlag – selbst ein kurzer Moment des Glücks wird schnell zu einer düsteren Erinnerung.

„Hängt von Tescos ab“: Supermarkt verwehrt Gewinn-Auszahlung

Er kaufte sich einen Lottoschein – und gewann sogar. Doch zur großen Auszahlung kam es nicht. Denn die Kassiererin weigerte sich, das Geld auszuzahlen, weil die Gewinnsumme von 140 £ (etwa 166 Euro) zu hoch war. Komisch, denn ein Sprecher von Allwyn, dem Betreiber der Nationallotterie, betonte: „Die Annahmestellen der Nationallotterie sind verpflichtet, Gewinne bis zu 100 £ (etwa 119 Euro) und nach eigenem Ermessen bis zu 500 £ (etwa 595 Euro) auszuzahlen.“

Sie fügten hinzu: „Es hängt wirklich von Tescos eigener Richtlinie hinsichtlich der Auszahlung von Gewinnen über 100 £ ab.“

Am Ende verließ der Lotto-Gewinner ohne sein Geld den Laden – stattdessen kaufte er lediglich ein Menüangebot und wurde, laut seinen Aussagen, aus dem Laden verbannt.