Lotto: Familienvater muss harte Zeit durchstehen – doch dieser Tag verändert sein Leben für immer

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Lotto: Das waren die größten Gewinne aller Zeiten in Deutschland

Erst zuletzt sorgte eine schockierende Geschichte einer Frau, die im Lotto 1,7 Millionen Euro gewann, für Aufsehen (DER WESTEN berichtete).

Wie ein Mann aus Australien im Lotto gewann, ist wie aus einem Märchen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Andrew Gombert

Diese Geschichte eines Mannes aus Melbourne ist dagegen eine wie aus einem Märchen.

Coronabedingt hatte ein Australier seinen Job verloren. Um seine Familie über die Runden zu bringen, arbeitete er als Putzkraft. Dann nahm er an einer Lotto-Show teil, die sein komplettes Leben änderte.

Lotto: Familienvater muss harte Zeit durchstehen

Die Wahrscheinlichkeit bei der australischen Powerball-Lotterie zu gewinnen, liegt bei Eins zu 134 Millionen.

Der Mann hatte dieses große Glück und war die einzige Person, die den Lotto-Jackpot von 80 Millionen australischen Dollar knackte.

Es ist der drittgrößte Lotterie-Gewinn in der Geschichte Australiens. Die englische „Daily Mail“ berichtete über den Fall. Die Zeitung hatte mit der Lottogesellschaft über den Riesengewinn gesprochen.

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

Wie bei vielen Lotto-Gewinnern möchte auch der Familienvater mittleren Alters lieber anonym bleiben. Der Australier war wie viele andere Millionen Menschen hart von der Corona-Pandemie getroffen und verlor seine Arbeitsstelle.

Lotto-Gewinn ändert Leben der Familie

Er hatte für sich und seine Familie gerade erst ein Haus gekauft und musste offene Rechnungen begleichen.

Am Donnerstag erhielt er die Nachricht, dass er bei der australischen Powerball-Lotterie gewonnen habe. Gegenüber der Lotteriegesellschaft erzählte er, wie er in dem Moment reagierte:

„Ich war so aufgeregt, dass ich erst einmal mein Lotterie-Ticket kontrollieren musste. An Schlaf war danach auch nicht mehr zu denken.“ Der Lottogewinn kommt zu einem perfekten Zeitpunkt für die Familie.

„Ich habe großes Interesse daran, erst einmal die Hypothek und andere offene Rechnungen zu begleichen. Wir sichern die Zukunft unserer Kinder finanziell ab. Das ist das Großartigste, was wir machen können. Da gibt es so viel, was wir mit dem gewonnenen Geld machen können. Es wird das Leben von vielen Menschen verändern“, verrät der Mann. Ein Lotto-Gewinn wie aus dem Märchen... (oa)