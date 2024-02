Lotto: Mann räumt 63 Millionen Euro ab – was er damit plant, ist kaum zu glauben

Was würdest du machen, wenn du auf einen Schlag über 63 Millionen Euro auf dein Konto überwiesen bekommen würdest? Diese Frage muss sich seit Freitag (9. Februar) ein Lotto-Spieler (40) aus Bayern stellen. Der 40-Jährige knackte mit seinen Gewinnzahlen 4 – 10 – 11 – 20 – 22 und den beiden Eurozahlen 7 und 10 den Eurojackpot.

Und der war prall gefüllt. Genau 63.259.938,70 Euro wandern nun auf das Konto des Lotto-Glückspilzes aus dem Süden der Republik. Als er von seinem Gewinn erfuhr, geschah allerdings ein Missverständnis.

Lotto-Gewinner jubelt über falsche Summe

Der frischgebackene Multimillionär hat nach Angaben von „Lotto24“ gerade die Playstation angeworfen, um gemütlich ins Wochenende zu starten. Doch stattdessen leuchteten seine Augen beim Betrachten seiner Gewinnsumme. Allerdings kam der Bayer beim Anblick der vielen Nullen etwas durcheinander. So dachte er zunächst, er habe 62.000 Euro gewonnen.

Mit der Nachricht überraschte er dann seinen engsten Familienkreis. Die „Abendzeitung München“ hat erfahren, dass erst seiner Frau auffiel, dass es sich um einen Millionengewinn handelt. Der Jubel, der schon vorher groß war, kannte dann keine Grenzen mehr.

Lotto-Millionär hat bescheidene Pläne

Mit der unbegreiflichen Summe könnte der 40-Jährige jetzt ein Leben in Saus und Braus führen. Doch stattdessen hat der neureiche Bayer, der sich als nicht materiellen Menschen bezeichnet, andere Pläne. Kaum zu glauben, aber wahr: Der bescheidene Glückspilz will nach eigenen Angaben lediglich ein Eigenheim für sich und seine Familie kaufen und denkt über ein E-Bike nach. Außerdem wolle er mehr reisen, um Familie und Freunde im Ausland zu besuchen.

Von dem Lotto-Gewinn sollen auch andere profitieren. So plane der Mann, einen Teil der Millionen zu spenden. Ansonsten wolle er nicht viel an seinem Leben ändern und wolle vor allem weiterhin seinen Beruf ausüben. Es sind Pläne, zu denen Experten in solchen Fällen raten, damit man nicht nach einer Zeit in ein tiefes Loch fällt – oder sogar den Gewinn verzockt. Ein weiterer Rat von Experten: Den Kreis der Personen klein halten, die von dem Gewinn erfahren, damit das Thema Geld nicht ein Leben lang dominiert und womöglich zu unangenehmen Situationen führt.