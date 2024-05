Lidl-Produkte zum halben Preis – kaum ein Kunde kennt den Trick

Durch die Inflation sind viele Produkte bei Lidl, Aldi und Co. teurer geworden. Vom Brot über verschiedene Gemüsesorten bis hin zu diversen Artikeln aus dem Kühlregal.

Dass immer mehr Kunden aufs Preisschild schauen und ihren Einkauf genau planen müssen, ist dabei leider unvermeidlich. Um in der teuren Zeit Geld zu sparen, gibt es jedoch den einen oder anderen Trick.

Trotz hoher Preise muss man natürlich nicht auf schöne Dinge wie frische Blumen verzichten. Um nicht viel Geld beim Floristen ausgeben zu müssen, kaufen viele Kunden ihre Blumen einfach beim Discounter Lidl. Dort kann man vor allem Tulpen, aber auch verschiedene andere gebundene Sträucher kaufen. Um noch mehr Geld zu sparen, gibt es einen exklusiven Tipp von einem Lidl-Mitarbeiter!

Lidl: Blumen zum halben Preis!

Während viele Angebote bei Lidl meist groß beworben werden, sieht es bei den Rabatten für Schnittblumen anders aus. Auf TikTok verrät der Lidl-Mitarbeiter „Der Filialleiter“ immer wieder verschiedene Tipps und Tricks rund um das Einkaufen bei Lidl. Auch für Blumenliebhaber hat er einen Spartipp parat. Denn Schnittblumen kosten zu bestimmten Zeiten nur die Hälfte!

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Blumen schon welk und vertrocknet sind, sondern vielmehr auf den Zeitpunkt des Einkaufs. „Schnittblumen gibt es jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Samstag am Abend, zwei Stunden vor Geschäftsschluss, 50 Prozent günstiger“, verrät er im Video. Obwohl die Mitarbeiter zu dieser Zeit ein entsprechendes Rabattschild aufhängen sollten, wird dies oft vergessen. Trotzdem zählt an der Kasse oft lediglich der halbe Preis. Der Lidl-Filialleiter ermutigt die User, das einfach mal auszuprobieren. Oder ab 19 Uhr bei den Mitarbeitern nachfragen, ob die Schnittblumen um 50 Prozent reduziert sind!

Farbskala für frischere Blumen

Aber es gibt noch eine weitere Information, die beim Blumenkauf bei Lidl hilft: Der Farbcode auf der Blumenverpackung gibt Auskunft über das Lieferdatum, wie der Lidl-Filialleiter in einem anderen Video erklärt. Es gibt drei Farben: Weiß, Rot und Orange. Ein weißes Etikett steht für Montag und Dienstag. Rot steht für Blumen, die am Mittwoch und Donnerstag geliefert wurden. Orange steht für Sträuße, die am Wochenende geliefert wurden. Lies in diesem Artikel mehr über die Farbskala, um immer frische Blumen bei Lidl zu kaufen.