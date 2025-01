Lidl: Kunde will Bananen kaufen – dann packt ihn der Ekel

Discounter wie Lidl rühmen sich gerne mit ihrer großen Auswahl an frischem Obst und Gemüse. Kunden können schon am Eingang der Filialen bei Äpfeln, Orangen, Bananen und vielem mehr zugreifen.

Doch als ein Kunde genau das am Dienstagabend (14. Januar) in einer Lidl-Filiale in Wilhelmshaven in Niedersachsen machen wollte, traf ihn der Schlag. Zwischen den Bananen kam es zu einem richtigen Ekel-Fund!

Lidl: Kunde mit Ekel-Entdeckung

Der Kunde bei Lidl wollte wohl eigentlich nur nach den Bananen greifen, als er stattdessen ein Tier entdeckte. Das berichtet unter anderem „Bild“. Tatsächlich handelte es sich um eine große Spinne, die aus einer Bananenkiste krabbelte und die Kunden in Angst und Ekel versetzte.

Der Filialleiter des Geschäfts in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven handelte sofort und fing das Tier mit einer Tüte ein, während Mitarbeiter die Feuerwehr alarmierten. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, gelang es ihnen, die Spinne in eine sichere Box zu bringen. Außerdem kontaktierten sie einen Experten aus dem Seelter Reptilienhuus in Ramsloh (Kreis Cloppenburg).

Lidl-Filiale geräumt und geschlossen

Zeitgleich wurde die Lidl-Filiale von der Polizei geräumt, um nach weiteren Spinnen suchen zu können. Glücklicherweise ohne Ergebnis – die Spinne im Bananenkarton blieb die Ausnahme.

Der kontaktierte Experte identifizierte das Tier übrigens als klassische „Bananenspinne“ – ein umgangssprachlicher Begriff für verschiedenen Spinnenarten, die immer mal wieder in Bananen gefunden werden. Dazu gehört zum Beispiel die Hauswinkelspinne, die Vogelspinne aber auch die Brasilianische Wanderspinne. Nicht alle Spinnenarten sind gefährlich für den Menschen. Während das Gift der Vogelspinne bei Menschen keinen Schaden anrichten kann, ist die Wanderspinne dagegen lebensgefährlich.

Ob es sich bei dem Spinnen-Exemplar in der Lidl-Filiale in Niedersachsen um eine Gift-Spinne handelte, wird noch untersucht.