Lidl macht Schluss! Kunden müssen sich davon verabschieden

Bereits vor einige Wochen kam die Nachricht, dass Obst -und Gemüseware, die eingeflogen werden muss, um hier in den Lidl-Filialen verkauft zu werden, künftig nicht mehr angeboten werden soll. (wir berichteten)

Der Verzicht auf Flugware soll zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen, und ist schon lange Thema bei diversen anderen Discountern, die die Entscheidung zum Verzicht bereits lange vor Lidl getroffen hatten. Die nächsten Änderungen erfolgen im Oktober 2023. Anfang 2024 geht es dann in die nächste Runde.

Lidl: Diese Produkte räumen bald das Feld

Unsere Nachbarn sind bereits mit guten Vorbild voran gegangen. Österreich, die Niederlande und Co. haben bereits Obst und Gemüse, das per Luftfracht nach Deutschland gekommen ist, aus den Regalen verbannt. Neben einem geringeren CO2-Fußabdruck, soll dies das Klima schützen. Auch die 3.250 Lidl Filialen in Deutschland ziehen bereits nach und gehen sogar noch einen Schritt weiter. Diese Produkte räumen bald ebenfalls das Feld.

Bereits ab Oktober müssen Kunden auf weitere Produkte verzichten. Insbesondere Milch-, sowie Fleisch- und Wurstprodukten geht es an den Kragen. Rindfleisch wird nur noch mit der Haltungsstufe drei oder vier angeboten. Dieses soll auch nicht importiert werden, sondern weiterhin aus Deutschland kommen. Ab Anfang 2024 geht’s dann weiter im Milch-Sortiment.

Nur noch Frischmilch- und laktosefreie Milch-Eigenmarken die die Haltungsformen drei oder vier aufweisen, kommen dem Lidl-Discounter ins Regal. Auch bei der haltbaren Milch müssen Kunden sich auf eine Umstellung einstellen: Alles soll auf die höhere Haltungsstufe drei angehoben werden. Ebenso wie das Fleisch, soll auch die Trinkmilch ausnahmslos aus Deutschland kommen.