Lidl, Penny und Co.: Kundin warnt vor mieser Masche – DAVON solltest du lieber die Finger lassen

Der Einkauf ist abgeschlossen, der Wagen voll und eigentlich fehlt nur noch, dass die Ware abkassiert wird. Ist man allerdings nicht alleine bei Lidl, Penny und Co., kann man schon mal einige Zeit anstehen und dabei den Blick schweifen lassen.

Ein gefährliches Unterfangen, haben Lidl, Penny und Co. doch in Reichweite der Kasse oftmals diverse Kleinigkeiten positioniert, die plötzlich unfassbar notwendig erscheinen. Auf der Social-Media-Plattform TikTok zeigt eine Kundin jetzt ganz eindrücklich, warum man seine eigene Begierde kurz vor dem Bezahlen unbedingt bremsen sollte.

Lidl, Penny und Co. setzten auf Kleinigkeiten an der Kasse

Das lange Anstehen kann einen schon mal dazu verleiten, ein plötzliches Hungergefühl zu verspüren. Liegen die Schokoriegel parat, greift man nicht selten wie ferngesteuert zu einem der einzeln abgepackten Teile. Doch bevor das passiert, sollte man zukünftig innehalten und an sein Portemonnaie denken, denn in diesen Momenten lässt sich jede Menge Geld sparen.

In besagtem TikTok-Video zeigt eine Kundin, wie schnell man sich von dem süßen Gedanken an einen „Kinder Bueno“ verführen lassen kann. Für vermeintlich kleines Geld, ganze 0,89 Euro, gibt’s den Riegel griffbereit an der Supermarktkasse. Der 100-Gramm-Preis liegt bei 2,07 Euro. Geht man allerdings zurück zur Verkaufsfläche, zeigt sich ein ganz anderes Bild.

So lässt sich beim Einkauf Geld sparen

Immerhin bieten Penny, Lidl und Co. die Süßigkeit auch im regulären Verkauf an – und zwar für deutlich weniger Geld. Wer schon vor der Kasse auf die Idee kommt, dass ein Stückchen Schokolade nicht schlecht wäre, kriegt mehr für weniger Geld.

Denn wie das Video beweist, kostet eine ganze Packung „Kinder Bueno“ (ganze zehn Riegel sind darin erhalten) 2,99 Euro. Klingt zunächst teurer, ist aber auf 100-Gramm umgerechnet deutlich günstiger. Statt der 2,07 Euro kosten 100 Gramm hier plötzlich nur noch 1,99 Euro. Bedeutet: Ist die Werbung auch noch so verlockend, Finger weg von vermeintlich notwendigen spontan Einkäufen kurz vor dem Ausgang bei Lidl, Penny und Co.