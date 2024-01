Lidl, Penny und Co. locken Kunden mit Sonder-Angebot in Filialen – das steckt wirklich dahinter

Wer seinen Wocheneinkauf regelmäßig bei Lidl, Penny und Co. erledigt, dem wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass die Discounter von Zeit zu Zeit mit ganz besonderen Angeboten locken. Was da wohl hinter steckt?

Egal, ob Aufschnitt, Obst und Gemüse, saisonale Leckereien, oder Haushaltswaren aller Art – bei Lidl, Penny und Co. findet sich so ziemlich alles im Sortiment, was Kunden jede Woche aufs Neue gut gebrauchen können. Ab und zu haben die Discounter auch besondere Rabatt-Aktionen oder spezielle Sonder-Angeboten. Doch die besondere Auslage kommt keinesfalls von ungefähr.

Lidl, Penny und Co.: Das steckt hinter den Angeboten

Die Rede ist von sogenannten XXL-Angeboten. Seit einigen Wochen finden Kunden in den Discounter-Regalen verstärkt eine große Auswahl an Produkten, die in extra großen Verpackungen und größeren Mengen angeboten werden. Lidl-Kunden konnten sich in den vergangenen Wochen über XXL-Hähnchen-Gyros, XXL-Rapsöl und XXL-Schokocreme freuen. Ein weiteres Highlight, das besonders gut ankam: XXL-Toilettenpapier.

Penny hingegen bot seinen Kunden in den vergangenen Tagen große Mengen an Joghurt, Salamisticks und Duschgel im XXL-Format an. Besonders Produkte, die lange haltbar sind und auf Vorrat auch schonmal im Keller gelagert werden können, sind in größeren Mengen besonders beliebt. Doch wozu das Ganze und sparen Kunden dadurch wirklich Geld?

Wie der „Focus“ erklärt, sparen Verbraucher im Vergleich zu herkömmlichen Packungsgrößen „in der Regel zwischen 30 und 60 Prozent.“ Lidl, Penny und Co. bieten die XXL-Ware an, um Kunden anzulocken und dazu zu bringen, gleich den ganzen Wocheneinkauf in der jeweiligen Filiale zu erledigen.

Die Discounter machen diese Angebote jedoch nicht einfach so, sondern regieren unter anderem auf den Trend, dass aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten besonders für Mehrpersonenhaushalte eine große Packung günstiger ist, als mehrere geringer befüllten Packungen zu kaufen.

Doch aufgepasst! Kunden sollten vor dem Kauf einer XXL-Packung auf jeden Fall vergleichen, wie viel das Produkt in einer normalen Packung pro Kilo kostet und wie dieser Wert auf den XXL-Packungen aufsieht.