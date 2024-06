Lidl sorgt für Klarheit – Kunden in Gefahr!

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist in vollem Gange und zehntausende Fans werden in den nächsten Tagen die spannenden Spiele in den Stadien verfolgen. Kein Wunder, dass die Tickets innerhalb von Sekunden weg waren – wer will da nicht noch in letzter Minute welche ergattern? Die Supermärkte nutzen diesen Wunsch, um noch mehr Kunden zum Einkaufen zu locken. Bei Lidl beispielsweise gibt es ab einem Einkaufswert von zehn Euro per App ein Los, mit dem man Tickets für das Endspiel gewinnen kann.

Doch leider ist in diesen Zeiten auch klar – nicht alle verlockenden Angebote im Internet sind echt. Vor einer ganz besonderen Masche warnt derzeit der Discounter Lidl. Und die betrifft ausgerechnet den Webshop.

Lidl: Warnung vor Fake-Webshop

Auf der österreichischen Website des Discounter weist dieser seine Kunden auf eine gefährliche Betrugsmasche hin. „Derzeit beobachten wir verstärkt, dass Webshops unser Lidl Logo und unseren Namen illegal und ohne unser Wissen und unsere Zustimmung verwenden. Bitte auf keinen Fall Links anklicken, persönliche Daten preisgeben oder etwas bestellen. Es handelt sich hierbei um Betrug“, heißt es dort.

Ein Fake-Shop scheint also derzeit für Aufregung zu sorgen. Wer dort seine persönlichen Daten eingibt, um etwas zu bestellen, gibt seine Daten an Betrüger weiter. Vor einer Bestellung sollte man daher unbedingt die URL der Seite auf Echtheit prüfen und auch einen Blick ins Impressum werfen. Doch damit nicht genug: Auch Phishing-Mails im Namen von Lidl sind keine Seltenheit. Der Discounter empfiehlt auf seiner Website, was zu tun ist.

„Keinesfalls öffnen“

Es kommt regelmäßig vor, dass via Facebook, SMS, WhatsApp und E-Mails verbreitet werden, deren vermeintlicher Absender Lidl ist, heißt es auf der Website. Häufig geht es in den Mitteilungen um angeblich gewonnene Geldbeiträge oder Gewinnspiele. „Mails dieser Art keinesfalls öffnen, sondern sofort löschen! Nicht auf die Links klicken und keine persönlichen Daten eingeben!“, warnt der Discounter.