Mann macht nach Wurstkauf böse Entdeckung – andere Kunden warnen: „Gleich melden!“

Was für eine miese Entdeckung bei Lidl! Der Discounter gehört zu den beliebtesten seiner Art in ganz Deutschland, lockt täglich Tausende Kunden in die vielen Filialen. Doch wehe, etwas stimmt da nicht – dann ist die Kritik groß. Und möglicherweise auch völlig zu Recht, wie dieser Fall zeigt.

Ein Kunde kaufte nämlich bei Lidl eine Wurstpackung. So weit, so normal. Angegeben waren 200 Gramm Fleisch. Das machte ihn aber stutzig, denn optisch war er sich sicher gewesen, dass es weniger sind. Deshalb machte er sich die Mühe und wog die Lidl-Wurst händisch ab. Und tatsächlich – was er dann feststellte, macht auch andere Kunden fassungslos!

Lidl: Mann macht nach Wurstkauf böse Entdeckung

Die Wurst wog nämlich nur 170 Gramm – also 30 Gramm weniger als angegeben! Verbirgt sich dahinter eine üble Mogelpackung bei Lidl, die ein höheres Gewicht suggeriert, in Wirklichkeit aber weniger für den gleichen Preis verkauft? Der erboste Kunde postete ein entsprechendes Foto auf dem Social-News-Portal Reddit, erntete dafür zig andere Kommentare.

„Bin ich der Alman, wenn ich die Wurstpackung nachwiege?“ Mit dieser Frage stellte er das Foto online, markierte auch noch Lidl. Der Tenor der vielen Kommentare ist schnell eindeutig. Die meisten anderen User rieten ihm nämlich, diese „Abzocke“ zu melden! So schreibt ein Nutzer: „Für 200 Gramm bezahlt, sollte man auch 200 Gramm bekommen.“

Kunden warnen: „Gleich melden!“

Andere empfahlen, diesen vermeintlichen Pfusch beim Discounter zu reklamieren: „Du wirst einen 5-Euro-Gutschein bekommen. Ist eine feine Sache.“ Wie letztlich der Kunde im Nachgang reagierte und ob Lidl überhaupt von der Gewichtsdifferenz Kenntnis erlangt, bleibt wohl ein Geheimnis und ist nicht überliefert.

Dennoch: Sollten die 30 Gramm Gewichtsdifferenz authentisch sein und stimmen, hätten Kunden durchaus jedes Recht dazu, dies beim Discounter-Riesen zu reklamieren. Denn der Kunde ist schließlich der König – auch bei Lidl…