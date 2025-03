Lidl eröffnet neue Filiale auf Mallorca – Kunden in Deutschland können nur neidisch staunen

Mallorca wird spaßeshalber regelmäßig auch als 17. Bundesland bezeichnet. Kein Wunder also, dass auch die deutschen Supermärkte es inzwischen auf die Insel geschafft haben. Auch die Discounter-Kette Lidl, die inzwischen in ganz Europa und den USA vertreten ist, hat bereits einige Standorte auf Mallorca vorzuweisen.

Eine neue Lidl-Filiale in Calvià auf Mallorca lässt Kunden in Deutschland nun allerdings neidisch staunen. Davon können die Deutschen wohl nur träumen!

Neue Lidl-Filiale auf Mallorca

Die neue Lidl-Niederlassung auf Mallorca befindet sich in der Gemeinde Calvià, genauer gesagt in Magaluf. Die nun schon dritte Filiale des Discounters in dieser Gegend hat eine Verkaufsfläche von 1.472 Quadratmetern und damit eine große Menge an Produkten für sowohl Einheimische als auch Touristen. In einer Pressemitteilung berichtet das Unternehmen, dass die Niederlassung in enger Zusammenarbeit mit lokalen Formen realisiert wurde und 40 neue Arbeitsplätze in der Region schaffte.

Und die riesige Verkaufsfläche ist nicht das einzige Highlight, auf das sich besonders deutsche Urlauber freuen können. Denn die neue Lidl-Filiale hat eine Besonderheit – und zwar bei den Öffnungszeiten.

Davon können deutsche Kunden nur träumen

Regulär soll der Discounter von montags bis samstags von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet sein. Ausnahme sind allerdings die Sommermonate. In diesen soll der Markt nämlich auch sonntags offen sein – ein wahrer Traum für Urlauber aus Deutschland! So möchte das Unternehmen sicherstellen, dass jeder dort einkaufen kann. Egal, ob für Kleinigkeiten nach einem Tag am Strand oder für den wöchentlichen Großeinkauf.

