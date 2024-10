Lidl auf Mallorca: Deutsche wollen Bargeld an der Kasse abheben – mit dieser Reaktion haben sie nicht gerechnet

Aldi Nord hat dieser Tage mit seiner neuen Bargeld-Regel an den deutschen Kassen für Furore gesorgt. Seit 14. Oktober können Kunden bereits ab einem Euro Geldscheine abheben (hier alle Infos >>>).

Bei der Discounter-Konkurrenz Lidl gibt’s diesen Service schon seit Jahren und viele wollen darauf spätestens seit der Ausdünnung der Bank-Filialen und -Automaten in Deutschland nicht mehr verzichten. Doch wie steht es um das Geldabheben bei Lidl auf Mallorca? Unsere Reporterin hat den Test gemacht.

Mallorca: Lidl-Kunden haben an der Kasse nur eine Frage

In Deutschland muss man nur die magischen Worte „Ich würde gerne noch Bargeld abheben“ sagen und schon erfüllen die Lidl-Kassierer einem diesen Wunsch. Ab einem Mindestwert von 5 Euro kann man sich hier in 10er-Schritten einen Betrag von 10 bis 200 Euro in bar auszahlen lassen. Auch in den Discounter-Filialen auf Mallorca hören die Mitarbeiter an den Kassen diese Frage öfter von ihren deutschen Kunden.

Der Westen live aus Mallorca!

Verpasse keine News auf unserer Themenseite Mallorca!

Unsere Reporterin hat bei einer Lidl-Filiale unweit der Playa den Test gemacht. Während die Kassiererin ihren Einkauf scannte, fragte sie wohl wie viele andere deutsche Touristen auch nach Bargeld. Mit der Reaktion der Lidl-Mitarbeiterin auf Mallorca hatte sie nicht gerechnet.

Lidl-Kassiererin wird deutlich

Denn die Kassiererin winkte auf Nachfrage direkt ab: „Nein, nur an ATM’s“, wurde sie deutlich und verwies damit auf einen der Geldautomaten auf Mallorca. Doch sieht es beim Discounter-Konkurrenten Aldi auf der Insel aus?

Noch mehr Discounter-News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Unseren Recherchen zufolge ist es auf Mallorca auf der Baleareninsel scheinbar nicht üblich, Bargeld an den Supermarkt- und Discounter-Kassen abzuheben. Weder bei den deutschen Ketten Aldi und Lidl, noch bei den heimischen Supermarkt-Filialen Mercadona und Eroski haben Touristen Erfolg. Gerade deutsche Urlauber auf Mallorca sollten das bei ihrem Einkauf unbedingt beachten.