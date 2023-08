Lidl: Kunden müssen aufpassen – hinter diesem Angebot steckt eine Falle

Discounter wie Lidl oder Penny greifen neben ihren regulären, günstigen Angeboten auch gerne auf Sonder-Aktionen zurück, um noch mehr Kunden in die Filialen zu locken. Auch gibt es wöchentlich wechselnde Angebote, bei denen einzelne Produkte aus dem Sortiment für ein paar Tage besonders günstig zu haben sind.

Bei einem Angebot von Lidl sollten Kunden jetzt aber genauer hinsehen, denn dahinter steckt nichts Gutes.

Lidl-Kunden sollen Haushaltsgerät gratis erhalten

Die Lidl-Mail, die aktuell bei einigen Kunden ankommt, dürfte auf den ersten Blick für Freude sorgen. „Wir haben eine Überraschung für Kunden von: Ninja Air Fryer Nr. 3973525-6“, heißt es schon in dem Betreff der Nachricht.

Der Discounter bietet Kunden demnach an, an einem Treueprogramm teilnehmen zu können, um dafür ein kostenloses Küchengerät zu erhalten. Eine Grafik mit Lidl-Schriftzug und der Aufschrift „Herzlichen Glückwunsch“ sowie der Hinweis „Es dauert nur eine Minute, bis Sie diesen fantastischen Preis erhalten“ soll die frohe Kunde untermauern – doch in Wahrheit sollen die Kunden hier in eine miese Falle gelockt werden.

So sollen Kunden, nach dem sie den großen „Jetzt loslegen“-Button angeklickt haben, innerhalb kurzer Zeit einen Airfryer (zu deutsch: Heißluftfritteuse) gewinnen können. Stattdessen klauen aber Betrüger ihre Daten.

Betrug: Kunden sollten sofort handeln

Lidl selbst warnt laut „T-Online“ vor den Kundenmails, gibt an: „Achtung, Betrug! Mails dieser Art keinesfalls öffnen, sondern sofort löschen! Nicht auf die Links klicken und keine persönlichen Daten eingeben! Durch Öffnen der Mails, Klicken auf Links oder Eingeben von Daten können die persönlichen Daten irgendwo anders landen als bei Lidl, und es besteht die Gefahr, dass sie verbreitet, verkauft und missbraucht werden.“

Anstatt die vermeintliche Lidl-Mail also überhaupt anzuklicken, sollen Empfänger diese am besten sofort und ungelesen löschen. Erkennbar sind solche Fake-Mails übrigens an der Absenderadresse, die meist unseriös daher kommt. Lidl selbst verschickt nur über @lidl.lu oder @newsletter.lidl.lu – entsprechend der offiziellen Webseite lidl.lu.