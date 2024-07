Lidl-Kunden erleben Preisschock – „Wird mir schlecht“

Wer regelmäßig bei Lidl einkaufen geht, der weiß in der Regel, wo sich welche Produkte in den Regalen befinden und stürzt sich schließlich schnellstmöglich mit vollgepacktem Einkaufswagen an die Kasse. Dort angekommen mussten viele Kunden in den vergangenen Monaten und Jahren mit Erschrecken feststellen: Obwohl es sich bei Lidl um einen der vergleichsweise günstigen Discounter handelt, sind auch hier die Preise in die Höhe geklettert.

Lidl zeigt seinen Kunden darauf hin im Netz: Ihre Kunden können sich trotzdem über eine gute Qualität der Produkte freuen. Was als gut gemeinter Anpreisung der eigenen Ware gedacht war, kommt bei den sparsamen Kunden jedoch gar nicht gut an.

Lidl-Kunden lassen ihrem Unmut freien Lauf

Florian Wirtz hat mit einem einfachen TikTok-Filter sozusagen einen echten Social-Media-Hype ausgelöst und damit dem deutschen Erdapfel damit einen ordentlichen Boost verpasst. Der Konkurrent Aldi hat sich das Video, in dem der deutsche Fußballnationalspieler verschiedene Kartoffelspeisen bewertet, gleich zunutze gemacht und in seine digitale Werbung mit eingebunden. Zieht Lidl jetzt nach?

In den sozialen Netzwerken wirbt der Discounter derzeit mit dem Spruch „Normale Kartoffeln auf die 1 – Qualität und Frische zu deinem Lidl-Preis“ und versucht den Hype um die stärkehaltige Knolle aufzugreifen.

Aus einer Umfrage geht hervor, dass Lidl „bereits zum 7. Mal Deutschlands Nr. 1 für Obst und Gemüse“ ist, heißt es in dem Beitrag auf Facebook weiter. Statt sich die angepriesenen „normalen Kartoffeln“ schnellstmöglich zu sichern, hangelt es von Kunden-Seite daraufhin jedoch heftige Kritik.

„Leider sind die Frühkartoffeln jedes Jahr sehr teuer“, schreibt eine Kundin empört in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. „Kartoffeln sind momentan ein Witz. So teuer und beim Vergammeln kann man zusehen“, stimmt ein anderer mit ein. „Wenn ich sehe, was Kartoffeln heute kosten, wird mir schlecht“, macht ein Kunde seinem Unmut Luft.

Lidl antwortet auf die Kommentare der empörten Kunden und entgegnet: „Bitte habe dafür Verständnis, dass die Preise für einige Artikel vom aktuellen Marktpreis abhängen und es dadurch zu Preisschwankungen kommen kann.“ Ob das die Gemüter beruhigen kann?