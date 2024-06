Lidl, Kaufland und Co.: Mitarbeiter verschweigen Kassen-Trick – dabei spart er Kunden viele Nerven

Wer bei Lidl, Kaufland und Co. einkaufen geht, der steht regelmäßig an der Kasse und muss dementsprechend seinen Einkauf bezahlen. Wenn alles schiefläuft, dann hat man am Ende mehr auf dem Kassenband liegen als Bargeld im Portemonnaie.

Wem beim Bezahlen dann das Geld ausgeht, kann auf einen Kassen-Trick, der von den Mitarbeitenden oft verschwiegen wird, zurückgreifen. Kunden erspart das viele Nerven.

Lidl, Kaufland und Co.: Filialleiter schafft Klarheit über Kassen-Trick

Auf der Social-Media-Plattform TikTok macht seit einiger Zeit ein Lidl-Filialleiter auf sich aufmerksam. Unter dem Namen „Der Filialleiter“ klärt er über viele Tipps und Tricks bei Lidl und generell Supermärkten auf. Unter einem seiner neuesten Videos kam auf einmal folgende Frage von einem User auf: „Mal eine andere Frage. Stimmt es, dass ich bei Lidl, wenn ich zu wenig Bargeld dabei hätte, den Rest mit Karte zahlen könnte?“

Daraufhin antworte „Der Filialeiter“ mit einem kurzen und knappen: „Klar“, mit zwei nach oben gestreckten Daumen. Der User reagierte überrascht darauf: „Wow, mir ist das sicher schon zweimal passiert, aber die Kassiererin hat mich darauf nicht aufmerksam gemacht. Ich habe das durch Zufall hier auf TikTok erfahren. Das war nämlich fünf oder sechs Euro, die ich zu wenig hatte. Ich habe dann halt das Waschpulver dagelassen.“

Weitere User bestätigen die Praxis und schreiben: „Bei Kaufland auch“ und „Jup, geht bei uns auch bei Edeka.“ Ein weiterer User ist sich sogar sicher, dass der Vorgang überall funktioniert.

Einfach beim nächsten Mal bei Lidl, Kaufland und Co. ausprobieren. Sollte es wider erwarten nicht funktionieren, kann der Bargeldbetrag zurückgenommen werden und anschließend komplett mit Karte gezahlt werden.