Lidl geht drastischen Schritt – Aldi-Mitarbeiter können nur müde lächeln

Endlich! Nun bekommen die Mitarbeiter von Lidl auch das, was sie verdienen. Der Discounter hebt im neuen Jahr die Gehälter für alle Angestellten an. „Unsere Mitarbeitenden leisten täglich den größten Beitrag zum Unternehmenserfolg. Es ist deshalb selbstverständlich, dass wir dieses Engagement anerkennen.“ So kommentiert der Personalgeschäftsleiter diesen Schritt.

Allerdings kommt die Nachricht nur den Mitarbeitenden in der Schweiz zugute. Und selbst da liegt Lidl mit seiner Gehaltserhöhung noch hinter Aldi. Doch wie sieht es eigentlich in Deutschland aktuell aus?

Lidl erhöht Gehälter – doch Aldi ist schon weiter

Lidl erhöht 2025 den Mindestlohn für seine Mitarbeiter in der Schweiz auf 4.600 Franken – umgerechnet etwa 4.877 Euro. Das gilt für ungelernte Mitarbeiter, nach zweijähriger beziehungsweise dreijähriger Ausbildung gibt es noch einmal 50 oder 100 Franken obendrauf. Insgesamt steigt der Lohn für die Angestellten um 1,5 Prozent – die höchste Steigerung im Schweizer Einzelhandel, so der Discounter.

Auch interessant: Lidl dreht an der Preisschraube – Kunden fallen vom Glauben ab

Doch Aldi kann da locker mithalten. Zwar hat der Konkurrent die Löhne „nur“ um 1,4 Prozent angehoben, dafür bekommen die Mitarbeiter hier bereits 4.760 Franken und damit circa 5.047 Euro. Auch Coop und Migros haben sich in diesem Jahr für eine Lohnerhöhung entschieden.

In der Schweiz liegt Aldi vorn – doch wie sieht es in Deutschland aus?

Aber das wirklich Erschreckende daran ist, dass die gleichen Discounter ihre Mitarbeiter in Deutschland deutlich schlechter bezahlen. Zwar wurden die Gehälter auch hier nach oben angepasst – nach längeren Tarifverhandlungen – doch das Ergebnis spricht für sich.

Mehr Themen:

Aldi Süd etwa zahlt in Deutschland lediglich einen Mindestlohn von 15 Euro die Stunde. Angaben des Unternehmens zu Folge sollen Verkäufer zwischen knapp 16 und 21 Euro erhalten, was einem monatlichen Bruttoeinkommen über 2.500 Euro bis hin zu 3.300 Euro entspricht. Laut dem Karriereportal „Kununu“ liegen die Einkünfte für Aldi Nord-Verkäufer bei 34.500 Euro brutto im Jahr. Das liegt unter dem allgemeinen Durchschnitt von 35.600 Euro für Einzelhandelskaufleute.