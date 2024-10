Lidl senkt Preise für Produkte nah am Verfallsdatum – hier ist es möglich

Vor allem in Zeiten von horrenden Lebensmittelpreisen achten zahlreiche Verbraucher genau darauf, wo sie sparen können. Lidl will es Sparfüchsen jetzt noch einfacher machen – und damit gleichzeitig gegen ein weiteres Problem vorgehen.

Lidl ist in zahlreichen Ländern vertreten – auch in Finnland. Und hoch in Nordeuropa senkt Lidl jetzt die Preise für Produkte nah am Verfallsdatum, wie das Online-Portal „Nordisch.info“ berichtet.

Lidl: Es gibt bis zu 50 Prozent Rabatt!

Konkret bedeutet das: Wenn das Verbrauchsdatum eines Produkts immer näher rückt, dann bekommst du es bei Lidl in Finnland 20 Prozent billiger. Am letzten Tag vor dem Erreichen des endgültigen Verfallsdatums sind es sogar ganze 50 Prozent Rabatt, die du auf das Produkt bekommst!

Bislang gab es „nur“ 30 Prozent Vergünstigung auf ablaufende Lebensmittel – jedoch auch erst unmittelbar, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht wurde. Mit den neuen Rabatten macht man die Produkte, die kurz vor dem Ablauf stehen, für Kunden noch attraktiver – und geht damit gleichzeitig gegen Lebensmittelverschwendung vor.

Lidl: Das geschieht mit vollständig abgelaufenen Produkten

Tuukka Turunen, Leiter der Vertriebsorganisation von Lidl Finnland möchte durch das frühzeitige Bekleben der Rabatt-Etiketten die Produkte noch attraktiver für die Kunden machen.

„Diese Produkte mit dem roten Etikett sind bei unseren Kunden sehr beliebt“, sagt Turunen. Lidl plant auch weiterhin Lebensmittel vom Vortag, wie beispielsweise aus dem Backwaren-Bereich, mit einem Rabatt zu verkaufen. Sind die Produkte vollständig abgelaufen, dann sollen sie unter anderem Hilfsorganisationen gespendet werden.

Und wer weiß: Wenn dieses Modell in Finnland bei den Kunden gut ankommt, können sich Kunden in Deutschland vielleicht auch bald über ähnliche Rabatte freuen.