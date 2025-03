Lidl-Filialleiter muss Kunden warnen – fast jeder macht diese Fehler

Das Einkaufen gehört für viele Deutsche zur wöchentlichen Routine dazu. Dabei wird der Gang durch Märkte wie Lidl, Aldi, Kaufland und Co. mal mehr, mal weniger zum Vergnügen. Was aber immer gewiss ist: Es landet meist etwas im Einkaufskorb, das in den Kühlschrank gehört.

Doch hier sind Kunden manchmal auch etwas voreilig mit der Entscheidung, was gekühlt werden sollte und was nicht. Denn es gibt ein paar Dinge zu beachten, damit Produkte nicht vorzeitig verderben oder an Qualität verlieren. Ein Lidl-Filialleiter klärt deshalb einmal auf: Diese Dinge solltet ihr auf keinen Fall im Kühlschrank lagern!

Lidl-Mitarbeiter klärt Unwissenheit auf

In einem „TikTok“-Clip räumt ein Lidl-Mitarbeiter nun über einige Lebensmittel-Mythen auf. Er erklärt den Kunden, welche Produkte am besten NICHT im Kühlschrank gelagert werden sollen. So ist es für Schokolade nicht sonderlich gut, wenn sie zu kalt deponiert wird. „Denn bei kalten Temperaturen löst sich der Zucker der Schokolade und die Schokolade bekommt graue Flecken“, so der Lidl-Filialleiter. Auch Brot oder Toast sollte nicht im Kühlschrank liegen, da es so schneller trocken wird und an Geschmack verliert.

Ebenso haben nusshaltige Artikel wie Nutella oder Erdnussbutter nichts im Kühlschrank verloren. Zwar gehen hier keine Aromen verloren, die Aufstriche verlieren jedoch an Cremigkeit und können so nicht mehr gut auf dem Brot oder das Brötchen verteilt werden. Honig gehört ebenfalls nicht in den Kühlschrank, da er bei zu tiefen Temperaturen kristallisiert.

Das Gleiche gilt für Öl: „Bei niedrigen Temperaturen kondensiert das Öl und wird trüb.“ Kaffee gehört ebenfalls nicht in den Kühlschrank. Warum? Er nimmt schnell Gerüche auf und neutralisiert sie – jedoch wird der Kaffee an sich danach ungenießbar.