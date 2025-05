Lidl: Nachricht geht rum – und vor allem Festival-Fans freut es!

Lidl hat sich längst als zuverlässiger Partner für alle Lebenslagen etabliert – seit Längerem auch für die Festivalwelt. Festivals bieten Musikfans nicht nur unvergessliche Bühnenerlebnisse, sondern auch ein Gemeinschaftsgefühl, das sie für ein paar Tage aus dem Alltag entführt.

Und auch Lidl will in diesem Jahr wieder voll mitmischen. Der Einzelhändler nutzt die Jubiläen von Rock am Ring und Rock im Park, um die Festivalerfahrung mit Innovation, Entertainment und Komfort maßgeblich zu bereichern.

Lidl wird zum Festival-Versorger

Lidl feiert das doppelte Jubiläum der Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park mit einem umfangreichen Angebot direkt im Herzen des Geschehens. Wie die Discounter-Kette in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist Lidl erstmals auch im Infield vertreten und bietet dort ein besonderes Erlebnis für die Besucher. Highlight ist eine riesige Kugel, mit der meterhohe Flaschen bei einem Spiel umgestoßen werden können. Bei Rock am Ring wird das Ganze um eine Smoothie-Bar mit Chillout-Lounge ergänzt. Eine Dachterrasse ermöglicht außerdem einen großartigen Blick auf die Bühnen.

Rund 150 Mitarbeiter betreiben vor Ort die beliebten Lidl-Festivalfilialen. Hier können sich die Besucher mit allem versorgen, was sie für das Festival benötigen. Die sogenannten Rock-Stores umfassen eine Fläche von mehr als 1.500 Quadratmetern und verfügen über ein breites Sortiment mit über 400 speziell ausgewählten Produkten. Von Backwaren wie dem Schinken-Käse-Croissant über vegane Snacks bis hin zu Grillwaren ist alles dabei. Bier, Spirituosen und andere Erfrischungsgetränke dürfen natürlich nicht fehlen. Auch frisches Obst und Gemüse garantieren Energie für lange Festivalnächte.

Weitere Highlights sorgen für Stimmung

Besonderes Highlight ist die exklusive Lidl-Fashion-Kollektion, die auf die Bedürfnisse der Festivalbesucher abgestimmt ist. Sie umfasst stylishe Regenponchos, Fischerhüte, bequeme Trainingsanzüge und die ikonischen Lidl-Badepantoletten. Die Kollektion ist in den Rock Stores sowie ab dem 2. Juni im Lidl-Onlineshop erhältlich.

Neben den Rock Stores hat Lidl aber auch ein Entspannungsareal eingerichtet. Besucher können hier in schattigen Pavillons oder unter großen Schirmen relaxen und die Festivalpause genießen. Der Lidl Rock Tower mit einem riesigen Einkaufswagen auf dem Dach bildet den Mittelpunkt dieser Fläche. Für Unterhaltung sorgen Partyspiele wie Einkaufswagen-Curling oder die Stapel-Challenge mit Lidl-Produkten, bei denen die Teilnehmer Geschicklichkeit beweisen können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.