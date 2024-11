Lidl-Boss verrät geheimen Spar-Trick, den selbst Mitarbeiter nicht kennen

Ob zum Geburtstag, als Entschuldigung oder einfach, um sich den Tag zu versüßen – viele Menschen greifen zu Blumen, um sich den Tag mit der farbenfrohen und duftenden Pracht zu versüßen. Nicht umsonst sang schon Miley Cyrus (31): „I can buy myself flowers“.

Allerdings sind Blumen in der Regel recht teuer. Gerade Rosen, Linden oder Lisianthus können ein ganz schönes Loch in den Geldbeutel reißen. Doch jetzt hat ein Lidl-Manager einen XXL-Spartipp verraten. Da staunten selbst die Filialmitarbeiter nicht schlecht.

Lidl: XXL-Spartipp für Schnittblumen

Um die Kosten beim Floristen zu sparen, greifen viele Konsumenten beim Blumen-Einkauf auf den Discounter Lidl zurück. Besonders beliebt sind dort Tulpen, aber auch gebundene Sträuße können dort gekauft werden. Doch so schön diese Lidl-Produkte auch sind, so teuer kann so ein Strauß werden.

Doch es gibt Grund zum Aufatmen – es gibt einen XXL-Spartipp, wie der Influencer „Der Filialleiter“ jetzt auf TikTok verrät. Entscheidend ist nicht, ob die Schnittblumen schon verwelkt und alt sind, sondern der Zeitpunkt des Einkaufs. Demnach sollen bei Lidl jeden Dienstag-, Donnerstag- und Samstagabend Schnittblumen um bis zu 50 Prozent billiger sein. Allerdings nur, wenn man zwei Stunden vor Ladenschluss einkaufe, so Focus.

Ein toller Tipp, oder? Das finden auch viele User. Und ein Nutzer gab sogar zu, dass er bei Lidl arbeitet und diesen Tipp gar nicht kannte. Allerdings gibt es noch eine zusätzliche Möglichkeit, günstig Blumen bei Lidl zu kaufen, wie der „Filialleiter“ auf TikTok verriet.

Farbkennzeichnung: So kannst du immer frische Blumen kaufen

So soll die Farbkennzeichnung auf der Blumenverpackung über das Lieferdatum aufklären, wie der Lidl-Mitarbeiter erklärte. Dabei gibt es drei Farben: Weiß, Rot und Orange. Für die Blumen, die am Montag und Dienstag geliefert werden, steht ein weißes Etikett. Mittwochs und donnerstags gelieferte Blumen sind rot gekennzeichnet. Und ein orangefarbenes Etikett steht für Blumen, die am Wochenende geliefert wurden.

Hier kannst du dir den Tipp anschauen:

So kann der nächste Blumen-Einkauf bei Lidl doch noch kommen! Schließlich duftet es dann nicht nur gut im Haus, auch der Geldbeutel freut sich über die günstigen Preise.