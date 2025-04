Lidl mit Hasen-Aktion zu Ostern – Kunden platzt der Kragen: „Schämt euch“

Ostern steht quasi vor der Tür und die Supermärkte wie Lidl, Rewe und andere überbieten sich förmlich an Angeboten für die Feiertage. Neben bunten Eiern dürfen bei vielen Menschen auch leckere Schokoladen-Osterhasen zu diesem Anlass nicht fehlen.

Ein Angebot von Lidl zu dem Thema sorgt jetzt allerdings nicht für glückliche Kunden. Manche stören sich an einem bestimmten Detail.

Lidl hat „Sitzhasen“ im Angebot

Eigentlich ist es für Kunden ein Grund zur Freude, wenn Discounter wie Lidl passend zu Ostern mit Angeboten werben. So hat auch Lidl sicher nicht mit der Kritik der Kunden gerechnet, als der Einzelhändler auf Facebook ein Angebot der hauseigenen App präsentierte.

„Checken, wie der Hase läuft? Lohnt sich! Jetzt Lidl Plus App laden und am 7.4. einen exklusiven 5 Euro Coupon sichern“, heißt es am Samstag (5. April) in dem Beitrag. Dazu verlinkt der Discounter ein aktuelles Prospekt, in dem die Schoko-Hasen der hauseigenen „Favorina“-Marke als „Sitzhasen“ bezeichnet werden. Zu viel für manchen Lidl-Kunden. „Dann gehe ich ganz einfach nach Kaufland, dort gibt es noch die guten Osterhasen und Lidl schämt euch“, wettert etwa ein Mann in den Kommentaren zu dem Beitrag.

Auch andere Kunden geben an, keinen Sitzhasen kaufen zu wollen. „Sitzhasen kaufen wir nicht und kennen wir auch nicht. Wir kaufen Osterhasen“, „Braucht niemand. Kann im Regal vergammeln“, sind nur zwei weitere negative Kommentare.

Lidl bezieht Stellung

Der Einzelhändler selbst sieht das Ganze allerdings entspannt und reagierte bereits auf die Kritik. Kunden können demnach beruhigt sein, der Discounter will das Osterfest keinesfalls abschaffen oder den Osterhasen durch einen Sitzhasen ersetzen.

„Einige Schokoladenhasen bezeichnet Lidl in Deutschland als Sitzhasen, um eine klare Unterscheidung zwischen den verschiedenen Artikeln zu ermöglichen. Kunden finden im Sortiment auch Produkte, bei denen der Begriff Osterhase verwendet wird“, erklärt Lidl Deutschland auf Nachfrage von „BuzzFeed News Deutschland“. Am Ende ist die genaue Bezeichnung für den Schoko-Klassiker ja auch wirklich egal: Hauptsache, er schmeckt.