Lidl-Angebot sorgt für Schnappatmung – doch viele Kunden gehen leer aus

„Holidays are coming, Holidays are coming“ – sobald diese Zeilen gemeinsam mit Glockengeräuschen erklingen, kommt wohl jedem Kind der 1990er Jahre der leuchtende Weihnachtstruck von „Coca Cola“ in den Sinn.

Der Spot entwickelte sich zu einer Ikone der Werbegeschichte, sodass der rote Lkw zur Weihnachtszeit immer wieder über die Mattscheibe flimmerte und auch Halt in vielen deutschen Städten machte. Lidl will das Kindheitsgefühl jetzt neu entflammen – mit einer ganz besonderen Aktion.

Lidl bringt Cola-Truck auf den Markt

So schickt der Discounter in diesem Jahr seinen eigenen toten Truck auf die Straße. Allerdings nicht in Zusammenarbeit mit „Coca Cola“. Stattdessen hat Lidl die Idee kurzerhand kopiert und lässt einen Weihnachtstruck der Eigenmarke „Freeway Cola“ auf Tour gehen.

++ Lidl-Kunden kippen vom Stuhl, nachdem sie rausfinden, wer hinter diesen Eigenmarken steckt ++

Zwischen Mitte November und dem 1. Dezember macht die Zugmaschine, die einer großen Cola-Dose ähnelt, neun Stopps. Dabei werden tausende Geschenkeboxen mit Lidl-Produkten verteilt. Kunden flippen beim Anblick des Werbespots förmlich aus: „Ahhh, das ist so aufregend“, jubelt eine. „Ich liebe es“, schließen sich zahlreiche Kunden an.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Ankündigung sorgt für noch mehr Begeisterung. So soll sich dabei in einer von zehn Boxen ein „Gold-Ticket“ befinden mit einem Einkaufsgutschein von 100 britischen Pfund. Richtig gelesen. Britisches Pfund. Denn das ist auch der große Haken für Lidl-Kunden in Deutschland.

++ Warnung vor neuem Bezahlsystem – Lidl-Kunden wissen nicht, wie ihnen geschieht ++

Kommt der Lidl-Cola-Truck auch nach Deutschland?

So ist die Geschenke-Tour des Lidl-Trucks lediglich für England angekündigt. Kunden in Deutschland warten dieses Jahr vergeblich auf einen Cola-Truck des Discounters vollgepackt mit Geschenken.

Mehr Themen:

Eine solche Deutschland-Tour ist aktuell auch nicht geplant, wie ein Lidl-Sprecher auf Nachfrage von „Schwäbische.de“ mitteilte. Wer einen Cola-Truck 2024 in Deutschland sehen möchte, muss auf den Klassiker von „Coca-Cola“ zurückgreifen. Der hält in diesem Jahr an folgenden Orten:

29. November, 14:30-20 Uhr: Berlin Südkreuz

1. Dezember, 15-20 Uhr: Hauptbahnhof Leipzig

4. Dezember, 14-20 Uhr: Hauptbahnhof Regensburg

6. Dezember, 13-19 Uhr: Hauptbahnhof Wiesbaden

10. Dezember, 15-20 Uhr: Platz der Gilden zu Neumünster

14. Dezember, 15-20 Uhr: wird bis zum 24. November abgestimmt

18. Dezember, 15-20 Uhr: Festspielhaus Baden-Baden

21. Dezember, 15-20 Uhr: 100,5 Arena Aachen

Zur Auswahl für den Termin am 14. Dezember stehen bis zum 24. November in der Coca-Cola-App folgende Orte: