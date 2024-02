Lidl: Kunden entdecken Angebot – doch dahinter steckt mieser Betrug

Wenn Verbraucher richtig sparen möchten, kaufen sie gerne bei Discountern wie Lidl oder Aldi ein. Die Einzelhändler haben nicht nur generell oft günstigere Preise als Supermärkte wie Rewe, auch verschiedene Angebote im Sortiment sorgen für Schnäppchen bei Lidl und Co.

Doch eine vermeintliche Werbung von Lidl sollten Kunden jetzt mit Vorsicht genießen. Statt dem dort angepriesenen Angebot erwartet sie eine abgezockte Betrugs-Nummer!

Lidl hat Dyson-Staubsauger im Angebot – oder doch nicht?

Neben den Prospekten, die Discountern wie Lidl klassisch in den Briefkästen der Kunden platzieren, wird man auch im Internet, speziell in sozialen Medien wie Facebook, über Sonderangebote informiert.

Doch gerade im Netz ist nicht alles Gold, was glänzt. So findet man gerade auf Social Media aktuell immer wieder einen Dyson-Staubsauger zum Angebotspreis von angeblich 1,95 Euro. „Lidl hat seinen Vertrag mit Dyson gekündigt und bietet derzeit alle verbleidenden Dyson v15 für nur 1,95 Euro an, um den Lagerbestand zu räumen“, so der angebliche Hintergrund der Aktion. Zudem gelte diese nur für „alle deutschen Bewohner“.

Um sich den Schnäppchenpreis zu sichern, müssen Interessierte nur den Link im jeweiligen Social-Media-Post anklicken und „einige Fragen“ beantworten. Doch einen Staubsauger werden die Betroffenen nie erhalten.

Lidl-Kunden müssen aufpassen

So handelt es sich bei dem Lidl-Angebot um einen dreisten Betrug, wie die Online-Plattform „Mimikama“ warnt. Wer den Link anklickt, um sich einen Staubsauger zu sichern, landet auf einer Fake-Website, die dem Datenklau dient.

Auf der Seite werden Lidl-Kunden nämlich aufgefordert, jede Menge Daten anzugeben – darunter Name, Adresse sowie Kreditkarteninformationen. Von einem Staubsauger-Kauf sind sie allerdings auch nach der Eingabe weit entfernt. Im schlimmsten Fall verlieren sie sogar bares Geld. Schutz vor derartigen Betrugsmaschen bieten übrigens ein Browser mit Antivirensoftware oder auch das genaue Betrachten der Anzeige oder der angeblichen Lidl-Webseite.