Lidl, Aldi und Co: Kunden sollten beim Kauf genau hinschauen – Nudel-Geheimnis in Discountern gelüftet

Nicht nur bei Studenten zählen Nudeln zu den beliebtesten Nahrungsmitteln. Auch für Familien und Berufstätige sind Nudeln – ob als Hauptgericht oder Beilage – vom heimischen Esstisch nicht mehr wegzudenken. Kunden von Lidl, Aldi und Co. greifen dabei gerne zu den Eigenmarken der Supermarkte und Discounter, um die Ebbe im Portemonnaie zu verhindern.

Doch obwohl die Günstig-Marken von Lidl, Aldi und Co. vielleicht auf der Verpackung stehen, heißt das nicht, dass diese auch drin sind. Denn wie nähere Untersuchungen jetzt zeigen: Hinter den vermeintlichen Billig-Nudelmarken verstecken sich oft namhafte Hersteller.

Lidl, Aldi und Co.: HIER steckt Barilla hinter Eigenmarke

Du lässt beim Nudelkauf bewusst die Finger von teuren Marken, um den ein oder anderen Cent zu sparen? Das ist aber in vielen Fällen gar nicht nötig. Nicht nur Supermärkte wie Rewe oder Edeka beziehen ihre Pasta-Produkte zum Teil aus renommierter Hand. Selbst bei den Discounter-Produkten von Aldi, Lidl und Penny verbirgt sich Unerwartetes hinter der Eigenmarken-Kennzeichnung.

Hinter den getrockneten Aldi Nord-Nudeln der Eigenmarke „Cucina Nobile“ steckt beispielsweise niemand geringeres als die Bon Pasta GmbH, der größte Nudelhersteller Deutschlands. Die Aldi-Lasagne-Platten kommen aus dem italienischen Unternehmen Pasta Lensi Srl, während die Tortellini von der Dr. Willi Knoll GmbH & Co. KG aus Bayern produziert werden. Die frischen „Cucina“-Produkte werden überwiegend von der Steinhaus GmbH hergestellt.

Weitere News:

Lidl-Kunden werden dagegen noch überraschter aus der Wäsche gucken, wenn sie erfahren, dass hinter den Nudeln der Günstig-Marke „Combino“ der bekannte Hersteller Barilla steckt. Teilweise wird die Lidl-Marke aber auch von der Pasta Zara S.p.A. hergestellt. Während die getrockneten Sorten also von italienischen Unternehmen stammen, werden die frischen Nudeln aus dem Kühlregal von der Firma Hilcona aus Liechtenstein gefertigt.

Supermärkte und Discounter beziehen auch aus Italien

Bei Penny, Edeka und Rewe wird die Pasta zum Teil sogar aus Italien bezogen. So stecken hinter den Edeka-Marken „Gut & Günstig“ und „Edeka Selection“ italienische Hersteller. Bei Penny kommen die getrockneten Lasagne-Platten aus dem Hause Aldino Srl p., einem italienischen Produzenten, der zahlreiche, internationale Supermärkte beliefert. Nudel-Produkte der Marke „Rewe Beste Wahl“ stammen dagegen aus dem Hause Antonio Pallante S. R. L.

Kunden von Lidl, Aldi und Co. müssen also wirklich nicht zu teuren Markenprodukten greifen, um ihren Nudel-Hunger zu stillen. Mit günstigeren Eigenmarken lacht in vielen Fällen am Ende nicht nur der Geldbeutel – sondern auch das Pasta-Herz.