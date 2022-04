Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Lidl, Aldi und Co: Markenprodukte billig kopiert – Experte erklärt Tricks der Discounter

Noch immer zählen Parfüms zu den beliebtesten Geschenkideen in Deutschland. Längst gibt es die Duftfläschchen nicht nur in Drogerien zu kaufen, sondern auch in Supermärkten wie Aldi und Lidl.

Die teuren Luxusmarken wie Chanel No 5., Alien oder Hugo Boss findet man bei Aldi, Lidl und Co. zwar nicht – doch stattdessen bieten die Discounter Alternativen an, die nicht nur günstiger sind, sondern den Originalen oft zum Verwechseln ähnlich sehen.

Lidl, Aldi und Co.: Billig-Parfüms machen Modemarken Konkurrenz

Parfüms sind ein beliebter Klassiker, schließlich möchte doch jeder gerne gut riechen. Neben den zahlreichen Modegrößen wie Chanel, Paco Rabanna oder Hugo Boss haben auch Stars den Markt längst für sich entdeckt. Rihanna, Lady Gaga oder auch Justin Bieber haben beispielsweise bereits ihre eigenen Produkte herausgebracht.

Für die Düfte müssen die Verbraucher oft tief in die Tasche greifen. Wer jedoch keinen zwei- oder auch dreistelligen Betrag für ein Parfüm zahlen will, der könnte im Discounter fündig werden.

Lidl, Aldi und Co.: Billig-Parfüms nah am Original

Wie „Chip“ berichtet, bieten Aldi, Lidl und Co. Parfüms mit einer ähnlichen Duftnote wie die Modemarken an – aber zu einem deutlich günstigeren Preis.

Für die 30 ml-Flasche von Hugo Boss Boss Orange muss der Kunde beispielsweise um die 30 Euro zahlen, während die Alternative bei Lidl unter dem Namen Suddenly Diamonds für rund 4 Euro angeboten wird – und das mit 20 Milliliter mehr Inhalt. Wie ist das möglich?

Die Discounter sparen an einigen Stellen, was dem Kunden beim Endpreis zugutekommt. Zum Beispiel werden die Duftzwillinge mit synthetischen Duftstoffen hergestellt – Nachteil dabei ist aber, dass der angenehme Geruch auf der Haut schneller verfliegt als beim Original.

Lidl, Aldi und Co.: DESHALB sind die Duftzwillinge so günstig

Zudem setzen die Hersteller der Duftzwillinge – auch Dupes genannt – auf ein einfacheres Flacon-Design, so „Chip“.

Außerdem können sich die Discounter die Kosten für einen Parfümeur einsparen, schließlich existieren die Duftkombinationen schon.

Zu 100 Prozent stimmen die Düfte mit den Originalen jedoch nicht überein: Kleine Unterschiede können die erfahrenen Spürnasen meist doch ausmachen. Aber eine kostengünstige Alternative sind die Parfüms von Aldi, Lidl und Co. allemal. (cg)