Lidl-Stammkundin geht zum ersten Mal bei Aldi einkaufen – ihr Urteil ist vernichtend

Ob Lidl, Aldi, Netto oder Kaufland – jedermann hat seinen Lieblings-Supermarkt, in dem er seinen Wocheneinkauf tätigt. Die Debatte, welcher Supermarkt oder Discounter nun am besten ist, sorgt oftmals für hitzige Gemüter.

So kam es jetzt auch zu einer hitzigen Diskussion in einem Online-Forum, in dem eine Lidl-Stammkundin ihre Erfahrungen bei dem Konkurrenten Aldi teilt.

Lidl-Stammkundin fällt Aldi-Urteil

Die Userin regt die Diskussion auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ an. In dem Beitrag berichtet sie, wie sie vor einigen Monaten den Discounter Lidl für sich entdeckt hat – und seitdem zu den Stammkunden dazugehört. Dann wollte die Userin, die augenscheinlich aus den Vereinigten Staaten kommt, auch mal den Supermarkt-Giganten Aldi abchecken. Dort wurde sie allerdings enttäuscht.

„Ich war so enttäuscht“, schreibt die Reddit-Nutzerin in den Beitrag. Die Auswahl in der Aldi-Filiale, die sie besuchte, sei „schrecklich“ gewesen. „Sie haben nicht mal gute europäische Schokolade wie Lidl, oder eine Bäckerei“, beschwert sie sich. Auch die einzigartigen Lebensmittel, die ihr Lieblings-Supermarkt anbietet, vermisse sie bei Aldi.

Aldi als Notfalllösung

Die Userin berichtet, dass sie nur noch als Notfalllösung in eine Aldi-Filiale gehen würde, wenn kein Lidl-Store in ihrer Nähe wäre. Denn all die anderen amerikanischen Supermärkte seien teurer, als die zwei deutschen Optionen. Trotzdem sei „Lidl viel besser“.

Auch die Kunden in den Kommentaren unter dem Beitrag stimmen zu. „Ich würde Lidl Aldi jeden Tag vorziehen“, schreibt ein User beispielsweise. Einige merken trotzdem an, dass es sehr von dem Standort und der Filiale abhängig ist, welcher Laden der beste ist.