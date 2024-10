Leipzig nach Tragödie unter Schock: 13-Jährige verletzt kleine Schwester tödlich

Zu einem schrecklichen Familiendrama ist es am Freitag (25. Oktober) in Leipzig (Sachsen) gekommen. Als die Eltern nicht zu Hause waren, passierte das Unbegreifliche.

Nach bisherigen Informationen hat eine 13-Jährige ihre sechs Jahre jüngere Schwester mit einem Messer so schwer verletzt, dass das Mädchen wenig später im Krankenhaus starb.

Leipzig: Polizei stellt Tatwaffe sicher

So viel ist bisher bekannt: Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Leipzig (rund 590.000 Einwohner) mit mehreren Stichen schwer verletzt worden und wenig später gestorben. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 13 Jahre alte Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die mögliche Tatwaffe sei sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Daran seien Spuren entdeckt worden. Um was für eine Stichwaffe es sich handelte, sagte die Sprecherin nicht. Wie die „Bild“ berichtet, soll es sich um ein großes Messer gehandelt haben. Die 13-Jährige habe gegen 19.15 Uhr selbst den Notruf gewählt.

13-Jährige wird psychologisch betreut

Die Polizei war am Freitagabend zu einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher gerufen worden. Dort fanden die Beamten das Kind schwer verletzt auf. Es wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo es wenig später starb.

Die Eltern der Schwestern waren zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht zu Hause. Die 13 Jahre alte Schwester wird nach Angaben der Polizei Leipzig derzeit in einer Fachklinik psychologisch betreut. Was auch immer die Hintergründe des Vorfalls sind – womöglich ein Streit: Mit 13 Jahren gilt das Mädchen als strafunmündig. Ihm droht höchstens eine Heim-Unterbringung.

Ob und wann eine Obduktion zur Klärung der Todesumstände erfolgt, ist noch unbekannt. Die Polizei Leipzig betonte: „Vor dem Hintergrund der besonderen Tragik des Falles und der besonderen schutzwürdigen Interessen der Beteiligten werden keine weiteren Auskünfte erteilt.“