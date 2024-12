Die längsten Flüsse in Deutschland 2024: Die Wasseradern der Nation

Deutschland ist ein Land der Flüsse, deren Wasserwege nicht nur für die Landschaft prägend sind, sondern auch eine bedeutende Rolle für Wirtschaft, Verkehr und Freizeitaktivitäten spielen. In diesem Artikel stellen wir die längsten Flüsse Deutschlands vor (nach Statista 2024). Dabei ist bei uns nur die Länge des Flusses in Deutschland entscheidend und nicht die Gesamtlänge.

Platz 7: Die Oder

Foto: IMAGO/Jürgen Ritter

Die Oder entspringt im Lausitzer Bergland in Tschechien und fließt nordwestlich durch Polen, bevor sie bei Szczecin in die Ostsee mündet. Sie hat eine Länge von 866 Kilometern, wovon 187 Kilometer durch Deutschland fließen. Zu den wichtigsten Nebenflüssen der Oder gehören die Neisse, die Warta und die Bober, die zur Wasserführung des Flusses beitragen.

Entlang der Oder finden sich viele historische Städte wie Breslau (Wrocław), die reich an Geschichte und kulturellen Sehenswürdigkeiten sind. Die Oder bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wassersportarten wie Kajakfahren, Segeln und Angeln. Die Ufer und Landschaften ziehen viele Outdoor-Enthusiasten an.

Platz 6: Die Mosel

Foto: IMAGO/Panthermedia

Auf Platz sechs liegt die Mosel mit einer Gesamtlänge von 544 Kilometern, die sich durch Frankreich, Luxemburg und Deutschland schlängelt. Durch Deutschland fließen rund 242 Kilometer. Mit ihrer beeindruckenden Landschaft und berühmten Weinanbaugebieten zieht die Mosel jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Die Mosel hat eine lange Geschichte als Handelsstraße und war bereits in der Römerzeit wichtig. Heute ist sie ein beliebtes Ziel für Touristen, die die idyllische Landschaft, historische Städte wie Trier und Cochem sowie Freizeitaktivitäten wie Bootsfahrten und Wanderungen genießen wollen.

Platz 5: Der Weser

Foto: IMAGO/imagebroker

Die Weser erstreckt sich von der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis zur Nordsee. Der Fluss ist bekannt für seine naturnahe Umgebung und die idyllischen Landschaften, die er mit seinen 440 Kilometern durchfließt. Die Landschaft entlang der Weser variiert von Hügeln und Wäldern im Süden bis zu flachen Marschgebieten im Norden.

Der Fluss bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie Bremen, Hameln und das UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Corvey. Zudem ist die Weser ein beliebtes Ziel für Touristen, mit Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Radfahren und Bootsfahrten.

+++ Die zehn längsten Flüssen Europas: Lebensadern des Kontinents +++

Platz 4: Der Main

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Der Main ist ein wichtiger Fluss in Deutschland, der von der Quelle in der Rhön bis zur Mündung in den Rhein in Mainz mit 524 Kilometern fließt. Besonders bekannt ist der Main für die Stadt Frankfurt am Main, die ein bedeutendes Finanzzentrum und eine dynamische Metropole ist. Die beeindruckende Skyline von Frankfurt zieht viele Touristen an.

Die Mainufer bieten eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, darunter Rad- und Wanderwege. Zahlreiche Parks und Grünflächen laden zum Verweilen ein. Ein Highlight ist die „Museumsufer“-Meile in Frankfurt, die eine Vielzahl von Museen und kulturellen Einrichtungen beherbergt.

Platz 3: Die Donau

Foto: IMAGO/Volker Preußer

Die Donau ist der zweitlängste Fluss Europas und fließt durch zehn Länder, darunter Deutschland, Österreich und Ungarn. In Deutschland fließt sie durch Städte wie Regensburg und Passau. In der Bundesrepublik befinden sich 674 Kilometer des Flusses. Die Donau hat eine hohe wirtschaftliche Bedeutung und dient als wichtige Wasserstraße für den internationalen Handel.

Die Umgebung der Donau ist geprägt von einer abwechslungsreichen Landschaft, die von Weinbergen bis hin zu üppigen Wäldern reicht. Der Donauradweg gehört zu den bekanntesten Radwanderwegen Europas und zieht Jahr für Jahr zahlreiche Radfahrer an.

Platz 2: Die Elbe

Foto: IMAGO/imagebroker

Die Elbe liegt auf Platz drei mit rund 1.094 Kilometer Gesamtlänge, wovon 727 Kilometer in Deutschland fließen. Sie entspringt im Riesengebirge in Tschechien und fließt durch Deutschland bis zur Nordsee. Besonders bekannt ist der Abschnitt der Elbe, der sich in der Sächsischen-Schweiz, ein Nationalpark mit spektakulären Felsformationen und Wanderwegen, befindet. Die Landschaft ist ein Paradies für Naturliebhaber und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten.

In der Stadt Dresden, die als „Elbflorenz“ bekannt ist, finden Besucher beeindruckende Barockarchitektur, darunter die Frauenkirche und das Residenzschloss. Hamburg, die bedeutendste Hafenstadt Deutschlands, liegt ebenfalls an der Elbe und ist bekannt für ihre lebendige Kulturszene und die historische Speicherstadt.

Platz 1: Der Rhein

Foto: IMAGO/imagebroker

Der längste Fluss in Deutschland ist der Rhein. Er hat eine Gesamtlänge von 1.233 Kilometer und ist einer der bedeutendsten Flüsse Deutschlands. Er entspringt in den Alpen in der Schweiz und fließt durch Deutschland mit 865 Kilometern, bevor er in die Nordsee mündet. Der Rhein ist nicht nur eine wichtige Wasserstraße für den Güterverkehr, sondern auch ein touristisches Highlight. Die Weinregion am Mittelrhein, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, bietet malerische Weinberge, romantische Burgen und charmante Dörfer.

In Städten wie Köln und Düsseldorf gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, darunter beeindruckende Kathedralen und historische Altstadtviertel. Der Rhein ist auch ein beliebtes Ziel für Kreuzfahrten, die den Reisenden die Möglichkeit geben, die landschaftliche Schönheit und kulturelle Vielfalt des Flusses zu erleben.

Platz Fluss Länge in km 1. Rhein 865 2. Elbe 727 3. Donau 674 4. Main 524 5. Weser 440 6. Mosel 242 7. Oder 187 Tabelle der Länge der Flüsse in Deutschland

Über die längsten Flüsse Deutschlands weißt du nun alles, doch wie sieht es weltweit aus? Hier erfährst du, welches die längsten Flüsse der Welt sind.>>>