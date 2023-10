Kürbis-Zeit beginnt – dieses simple Muffin-Rezept wird jetzt zum Hit

Kaum eine Pflanze steht sinnbildlich so stark für den Herbst wie der Kürbis. Das Besondere an dem Gewächs: Es macht sich nicht nur hervorragend zur Dekoration der eigenen vier Wände, sondern bietet sich auch für allerlei Leckereien an.

Der Klassiker unter den Kürbis-Gerichten ist zweifelsohne die Kürbissuppe. Doch wenn es nach Food-Bloggerin Doreen Hassek geht, wird ein deutlich bissfesteres Kürbis-Gericht in dieser Herbst-Saison zum Hit.

Kürbis-Muffins: Einfach und lecker

Die Food-Bloggerin empfiehlt derzeit ein Rezept, das denkbar simpel ist: Kürbis-Muffins. Welche Zutaten man dazu braucht und wie man die kleinen Küchlein zubereitet, erfährst du in den folgenden Abschnitten.

Zutaten für 12 Muffins:

400 g Kürbis (z.B. Butternut) geschält und in grobe Würfel geschnitten

2 EL Olivenöl, Schafskäsegewürz oder alternativ Oregano und Chiliflocken

Salz

250 g Feta

2 Lauchzwiebeln

1/2 Bund Petersilie

180 g Mehl

30 g kernige Haferflocken

3 Eier

150 g körniger Frischkäse

2 TL Backpulver

1 EL Olivenöl

1 TL Salz

100 g Bergkäse

ein paar Kürbiskerne geschält

Zubereitung:

Den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Kürbis mit dem Gewürz, dem Salz und dem Olivenöl in einer Schüssel vermengen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Im Ofen solange backen bis er schön weich ist. Aus dem Ofen nehmen, mit einem Kartoffelstampfer zu Brei verarbeiten und etwas abkühlen lassen. In der Zwischenzeit den Feta in kleine Würfel und die Lauchzwiebeln mit dem Grün in feine Ringe schneiden. Die Petersilie hacken. In einer Schüssel (gerne diejenige, in der vorher der Kürbis mariniert wurde) das Mehl, die Haferflocken, den körnigen Frischkäse, die Eier, Salz, Öl und Backpulver gut vermengen. Den Feta mit der Petersilie, den Lauchzwiebeln und dem Kürbisbrei unterheben und am besten mit den Händen zu einem Teig verkneten. Die Muffinförmchen mit Wasser ausspülen, nicht abtrocknen und nun die Masse mit Hilfe eines Teelöffels gleichmäßig mit einem kleinen Berg in die Förmchen verteilen. Zum Schluss den Bergkäse reiben und zusammen mit den Kürbiskernen auf den Muffins verteilen. Nun kommen sie für 25 Minuten in den Ofen – bis der Käse goldgelb ist. Sie können anschließend warm oder kalt genossen werden.

Mehr Rezepte der Food-Bloggerin gibt es hier. (mit dpa)