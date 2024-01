Kreuzfahrt: Deutscher Hafen macht Schluss – Reisende müssen ausweichen

Bittere Nachrichten für alle, die Fans des Urlaubs auf hoher See sind. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Kreuzfahrt. An Bord eines Schiffes lässt es sich schließlich so richtig gut gehen. Wer könnte da „Nein“ sagen?

Auch in Deutschland kommt man als Kreuzfahrt-Liebhaber auf seine Kosten, schließlich legt so manche Fähre an den Häfen dieses Landes an. Doch in Warnemünde ist damit nun erstmal Schluss. Die Saison 2023 ist offiziell beendet!

Kreuzfahrt: Warnemünde macht Schluss

Am 28. Dezember lief zum letzten Mal für einige Monate ein Kreuzfahrtschiff in den Hafen von Warnemünde ein. Aus dem schwedischen Göteborg kommend legte die „Spirit of Discovery“ der Reederei Saga Cruises mit knapp 1.000 Passagieren an.

Auch spannend: Passagiere machen schreckliche Entdeckung im Meer – dann muss alles ganz schnell gehen

Wie das Portal „WMNDE“ berichtet, ist die Kreuzfahrtsaison im Rostocker Stadtteil damit gelaufen – und die war äußerst erfolgreich. Gingen dort 2022 noch 294.000 Reisende von Bord, waren es in diesem Jahr bereits 410.000!

Erst im April gehts weiter

Für Hochsee-Begeisterte bedeutet das aber auch, dass in Warnemünde in den kommenden Monaten nicht allzu viel geht. Erst am 14. April geht es dem Bericht zufolge wieder mit Kreuzfahrten los. Den Startschuss gibt die AIDAmar (hier mehr zu AIDA lesen).

Insgesamt werden rund 145 Anläufe von 35 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen erwartet. Zudem ist für den kommenden September das „Rostock Cruise Festival“ geplant. 2024 soll die Kreuzfahrtsaison bereits am 18. Dezember enden.

Kreuzfahrt: Hier kannst du noch fahren

Wer in den kommenden Monaten von Deutschland aus zu einem Schiffs-Urlaub aufbrechen will, der muss auf andere Häfen ausweichen. In Hamburg beispielsweise herrscht auch in den Wintermonaten reger Betrieb. Hier legen auch im Januar und Februar zahlreiche Schiffe an und ab.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Auch in Kiel legen im Januar immerhin noch ein und im Februar zwei Dampfer ab. Man käme also weg, wenn man denn wollte. Und ansonsten gibt es natürlich noch in vielen anderen Ländern Kreuzfahrt-Angebote in den Wintermonaten.