Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Die Kreuzfahrt geht im Sommer in den Norden – und im Winter auf die Kanaren, oder in die Karibik.

Das ist so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz der deutschen Kreuzfahrt-Reedereien. Doch jetzt beschreitet Tui einen radikal neuen Weg!

Kreuzfahrt-Unternehmen bricht zu ungewöhnlicher Reise auf – das gab es noch nie zuvor (Symbolbild). Foto: imago/Eibner

Kreuzfahrt: „Mein Schiff 1“ liegt wieder in Bremerhaven

Denn die „Mein Schiff 1“ fährt in diesem Jahr sogar im Winter in den Norden. Auf dem Programm der einwöchigen Kreuzfahrt stehen die Häfen in Warnemünde, Kopenhagen, Oslo und Kristiansand. Es handelt sich dabei um die sogenannten Weihnachtsmarktreise, berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Daten und Fakten zu „Mein Schiff“:

Insgesamt sieben Kreuzfahrtdampfer zählen zur „Mein Schiff“-Flotte der Reederei Tui Cruises

Die gesamte „Mein Schiff“-Flotte fährt unter der Flagge von Malta, daher gibt es auch keine Umsatzsteuer an Bord

Die Reederei hat ihren Firmensitz in Hamburg

Bis voraussichtlich 2026 sollen drei neue „Mein-Schiff“-Kreuzer gebaut werden

Insgesamt ca. 6.980 Besatzungsmitglieder sind an Bord der Schiffe für Tui Cruises im Einsatz

Für die „Mein Schiff 1“ hatte es erst am 31. Oktober „Leinen los“ geheißen. Das Schiff war in Richtung Karibik gestartet. Doch für den Start der Weihnachtsmarktreise liegt das Schiff jetzt wieder in Bremerhaven.

Für Tui-Cruises ist es das erste Mal, dass ein Schiff im Winter in das nördliche Europa aufbricht. Normalerweise geht es eher in den Süden.

Was der Grund für die neue Route ist, erfährst du bei unseren Kollegen von MOIN.de.