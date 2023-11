Kreuzfahrt: Schiff von meterhohen Wellen erfasst – Passagiere schildern traumatische Szenen

Meterhohe Wellen, die die Küstenregionen Europas unsicher machten und Verwüstung an Land. Das war das Ausmaß des Sturmtiefs „Ciaran“, das sich in der ersten November Woche bemerkbar machte und am Donnerstag (2. November) auch Deutschland traf. Doch nicht nur an Land hatten die Menschen mit den heftigen Sturmböen zu kämpfen. Ein Kreuzfahrt-Schiff wurde von meterhohen Wellen erfasst, die die Passagiere an Bord in Aufruhr versetzen.

Die „Mein Schiff 3“ legte vor wenigen Tagen in Bremerhaven ab und machte sich auf in Richtung Karibik. Die Passagiere erhofften sich bereits auf ihrem Kurs in Richtung Teneriffa warme Sonnenstunden an Deck, um den Urlaub endgültig einzuleiten. Womit keiner gerechnet hatte: Ein Sturm machte den Gästen einen Strich durch die Rechnung.

Kreuzfahrt: Passagiere berichten von bis zu acht Meter hohen Wellen

Statt erholsamen Tagen an Deck, verbachten die Passagiere zunächst die meisten Tage im Innenraum des Schiffs. Außenbereiche wurden abgesperrt, bis zu acht Meter hohe Wellen peitschten umher und „selbst im Bett musste man sich festkrallen, um nicht herauszufallen“, beschreiben die Passagiere die Situation, wie die „HNA“ jetzt berichtete. Der Orkan hatte das Schiff fest im Griff und hat es samt Besatzung und Passagiere kräftig durchgerüttelt. Selbst vor der Inneneinrichtung machte die Verwüstung keinen Halt. „Das Geschirr und alles, was nicht irgendwie gesichert war, flog durch die Gegend“, schildern Betroffene im Netz.

+++ Kreuzfahrt wird zum Alptraum! Gäste schildern schlimme Szenen – „Es kam von der Decke“ +++

„Die Möglichkeit das stürmische Wetter auf dem Atlantik zu umfahren, bestand nicht. Um pünktlich auf Teneriffa einzutreffen und die Fahrt im Anschluss in Richtung Karibik fortzusetzen, musste Mein Schiff 3 dieses Gebiet passieren“, heißt es in einem Bericht des Branchenportals schiffe-und-kreuzfahrten.de. Verletzt wurde bei der turbulenten Fahrt jedoch glücklicherweise keiner.

Weitere Themen:

Moderne Kreuzfahrtschiffe, wie auch die „Mein Schiff 3“ sind heutzutage mit Stabilisatoren ausgestattet, um dem hohen Wellengang standzuhalten. Für Stürme, die wie „Ciaran“ ortsweise Spitzenwerte von bis zu 200 Kilometer pro Stunde erreicht haben, bieten große Kreuzfahrt-Schiffe auf der anderen Seite jedoch auch mehr Angriffsfläche.