Kreuzfahrt: Mitarbeiter packt aus – das steckt wirklich hinter den großen Lautsprechern an Deck

Auf einem Kreuzfahrtschiff kann vieles passieren! Routen können geändert werden, Passagiere können seekrank werden und meterhohe Wellen können den Urlaub auf hoher See weniger schön machen.

Um Passagiere auf mögliche Änderungen oder gar Gefahren hinzuweisen, nutzen Kapitäne oft die Lautsprecherdurchsagen. Ein Kreuzfahrtschiff-Mitarbeiter verrät in diesem Zusammenhang einen bestimmten Trick, wie versucht wird, Passagiere zu schützen!

Kreuzfahrt: So schützen Schiffe ihre Gäste!

Der Kreuzfahrtmusiker Bryan James teilt auf seinem TikTok-Kanal Einblicke hinter die Kulissen auf einem Kreuzfahrtschiff. Wie die „Sun“ berichtete, hat der Kreuzfahrtschiff-Mitarbeiter einen Trick verraten, wie Schiffe versuchen ihre Passagiere zu schützen.

Es gibt viele Dinge, die den Urlaub auf hoher See vermiesen können. Eines davon sind Möwen. Denn die Vögel folgen den Kreuzfahrtschiffen mit der Hoffnung, Essen von den Passagieren zu ergattern. Sie sind bekannt dafür, dass sie den Schiffsgästen das Essen sogar aus den Händen stehlen.

Um sich gegen den Angriff aus der Luft zu wehren setzen Kreuzfahrtschiffe die Rufe anderer Vögel ein, um die Möwen zu verscheuchen. „Eine wenig bekannte Tatsache über Kreuzfahrtschiffe ist, dass sie Vogelstimmen über Lautsprecher einspeisen, damit andere Vögel nicht überall auf dem Schiff landen“, berichtet Bryan James auf TikTok.

Kreuzfahrt: So funktioniert die Lautsprecher-Abwehr

Das steckt also wirklich hinter den großen Lautsprechern an Board. „Es gibt Dutzende von Vögeln, die überall herumfliegen, aber ich vermute, dass sie Adler- oder Dinosauriergeräusche verwenden, um sie fernzuhalten, denn wenn es Möwengeräusche wären, würde ich denken, dass sie sich ihnen anschließen und ihre Freunde sein wollen“, betont der Kreuzfahrtschiffs-Mitarbeiter weiter.

Die Lautsprecher, aus denen andere Vogelgeräusche hallen, sollen sich laut „Sun“ an der Vorderseite des Schiffes befinden. Passagiere nehmen diese also vermutlich nicht auf den ersten Blick wahr. Der Kreuzfahrtmusiker James sagte: „Aber wer auch immer sich das ausgedacht hat, ist ein Genie.“

Über diese Enthüllung zeigten sich die Menschen unter dem Beitrag begeistert, sie würden bei ihrer nächsten Kreuzfahrt nach den Lautsprechern Ausschau halten. Einer sagte: „Ich bin sicher, dass die Decksarbeiter es zu schätzen wissen, dass sie nicht Berge von Vogelkacke wegräumen müssen.“ Auch erklärte eine Person die Funktionsweise des Systems genauer: „Im Allgemeinen sind es die Geräusche von Vögeln in Not, so dass die Vögel denken, dass Gefahr besteht und ausweichen.“

Kreuzfahrt: Weitere Mittel, um Gäste zu schützen

Wie die „Sun“ weiter berichtet, gibt es auf Kreuzfahrtschiffen auch noch eine Reihe anderer Systeme, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. So gibt es beispielsweise geheime Codes unter den Kreuzfahrtschiff-Mitarbeitern, die gefährliche Situationen erklären.

Spencer Aronfeld ist Experte für Kreuzfahrtrecht und kennt sich mit den Codes an Bord bestens aus. In einem Video auf Tiktok erklärt er zum Beispiel für was der Code „Oscar steht. Das bedeute, dass ein Passagier vermisst wird und vermutlich über Bord gegangen ist. Das komme nach Meinung von Aronfeld auch häufiger vor, als man denkt.

Er sagte: „Die meisten Kreuzfahrtgesellschaften wollen nicht, dass Sie das wissen – etwa ein bis zwei Passagiere pro Monat werden auf großen Kreuzfahrtschiffen als vermisst gemeldet oder gehen über Bord.“