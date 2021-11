Kreuzfahrt: Fotograf erzählt von schlimmen Ereignissen an Bord – „Ich wurde zum Menschenhasser!“

Eine Kreuzfahrt sollte eigentlich ein schönes Erlebnis sein, schließlich ist sowas nicht gerade billig.

Ein Fotograf berichtet von seinen Erfahrungen bei einer Kreuzfahrt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Udo Gottschalk

Doch für einige Menschen kann eine Kreuzfahrt ganz schon nervenaufreibend werden, so zum Beispiel für diesen Fotografen. Der kann einige schlimme Ereignisse auf hoher See erzählen, die er selbst miterlebt hat.

Kreuzfahrt: Mitarbeiter an Bord tief enttäuscht

Die Reedereien wollen den Urlaubern auf den Kreuzfahrt-Schiffen alles bieten, was das Herz begehrt. Ein Fotograf darf da natürlich nicht fehlen. Doch in diesem Fall war der Fotograf mit seiner Arbeit für eine deutsche Reederei und den Umständen an Bord gar nicht zufrieden.

„Es klang verlockend. Sie versprachen mir, die Welt zu entdecken und in Bildern festhalten zu können. Dazu wäre auch noch das Essen umsonst. Ich dachte mir, geil, wo kann ich unterschreiben?“, berichtet er gegenüber „travelbook.de“. Doch schon bei seiner ersten Reise folgte die Enttäuschung. Anstelle von Fotos von den den tollen Reisezielen, bekam er nur Urlauber und das Leben an Bord vor die Linse.

Kreuzfahrt: Fotograf berichtet von schockierenden Ereignissen

Insgesamt gibt der Fotograf an, dass ihm falsche Hoffnungen gemacht wurden. Auch die Arbeitsbedingungen seien sehr hart gewesen. So sei er teilweise sieben Monate am Stück an Bord gewesen – ohne freie Tage. „Hirn aus und einfach machen“, nur so sei es gegangen. Insgesamt hatte so ein „typischer“ Landtag ihn 12,5 Arbeitsstunden. Auch bei Seetagen seien Überstunden angefallen.

Kreuzfahrt: Ein Fotograf berichtet von negativen Erfahrungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Die Bezahlung empfindet er als nicht angemessen. Das Grundgehalt habe nur bei etwa 700 bis 800 Euro gelegen. Für einen „guten Bonus“ habe er eine ständig steigende Quote erfüllen müssen. Das sei kaum machbar gewesen. So kam er im Monat auf etwa 1200 Euro netto.

Kreuzfahrt: Fotograf wurde zum „Menschenhasser“

Geschlafen wurde in einer 6-Quadratmeter-Kabine: zu zweit, fensterlos und unterhalb der Wasserlinie. Bei seiner Arbeit an Bord der Kreuzfahrt-Schiffe habe er auch mit dem Verhalten einiger Urlauber Probleme gehabt: „Ich bin zum Menschenhasser geworden.“

Kreuzfahrt: Der Fotograf erlebte aber auch schöne Momente an Bord. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Nach drei Jahren eskalierte die Situation. „Als ich gesehen habe, wie ein Passagier junge, leicht bekleidete Mädchen an einem brasilianischen Strand fotografiert hat, hat sich mein ganzer Frust entladen und ich bin ausgetickt – verbal, nicht körperlich. Am nächsten Tag landete mein Flieger in Deutschland.“

Insgesamt bewertet er seine Zeit an Bord negativ. Es habe aber dennoch auch diese Traum-Momente gegeben, die die Redereien ihren Mitarbeitern in Aussicht stellen. „Nirgendwo sonst hätte ich die Möglichkeit gehabt, so viel von der Welt zu sehen. Daher habe ich vieles einfach weggeschoben“, berichtet er gegenüber „travelbook.de“. Immerhin hat er auch seine jetzige Freundin auf einer der Kreuzfahrten kennengelernt. (gb)