Kreuzfahrt: Angst an Bord! Arzt muss für Klarheit sorgen

Für die einen ist Jahr für Jahr völlig klar: Statt eine Reise per Flugzeug, Wohnmobil oder Auto geht es auch in 2024 wieder auf ein Kreuzfahrt-Schiff. Andere hingegen haben mit der Fahrt auf solch einem Ozeanriesen noch nicht so viel Erfahrung und informieren sich vorher im Netz.

In diversen Facebook-Gruppen treffen eingespielte Kreuzfahrt-Liebhaber auf absolute Neulinge und tauschen rege Tipps aus. Doch einige dieser gut gemeinten Ratschläge scheinen alles andere als hilfreich zu sein, wie ein Arzt nun gegenüber unserem Partnerportal „MOIN.DE“ aufklärt.

Kreuzfahrt: Übelkeit auf hoher See

Ob die schönsten Strände, die verrücktesten Metropolen oder die beeindruckendsten Landschaften – mit einem Kreuzfahrt-Schiff und einer geeigneten Route kommen so ziemlich alle Reisenden auf ihre Kosten. Mit unzähligen Restaurants an Bord und Unterhaltungsprogramm dürfte es eigentlich keinem an etwas fehlen. Sollte man meinen, denn so manch einer gerät auf hoher See trotz des pompösen Angebots so ordentlich ins Straucheln.

Der Grund? Die Seekrankheit. Was banal klingt, ist für viele Kreuzfahrt-Urlauber ein echter Stimmungs-Killer. Während die einen gut gelaunt den schönen Wellengang genießen, hängen die anderen im schlimmsten Fall über der Schüssel und sehen ihre Kabine nur von innen. Doch was kann man dagegen tun? In einer „Mein Schiff“-Facebook-Gruppe scheint die Antwort naheliegend zu sein: Ein bisschen Alkohol schadet nie. Ein Arzt steht dieser Aussage jedoch kritisch gegenüber und erklärt gegenüber „MOIN.DE“ auch genau wieso.

Probleme auf der Kreuzfahrt? Das rät ein Arzt

Prof. Dr. Rüdiger Köhling, Direktor des Oscar Langendorff Instituts der Universitätsmedizin Rostock, erklärt: „Alkohol ist eine ganz schlechte Idee – eigentlich in jeder Lebenslage“. Statt besser würde der Zustand der betroffenen Kreuzfahrt-Passagiere wahrscheinlich nur schlechter werden. Stattdessen sollten Urlauber mit ihrem Hausarzt über die Einnahme von Medikamenten gegen die Seekrankheit sprechen. Doch es gibt auch kleine Tricks die helfen, wenn man sich bereits auf dem schaukelnden Schiff befindet.

Weitere Themen:

Üben, üben, üben. Mit ein bisschen Training können zumindest die schlimmsten Symptome der Seekrankheit in einigen Fällen bekämpft werden. Wer an Deck geht und einen Punkt am Horizont fixiert, dem sollte es schnell ein bisschen besser gehen.

Üben, üben, üben. Mit ein bisschen Training können zumindest die schlimmsten Symptome der Seekrankheit in einigen Fällen bekämpft werden. Wer an Deck geht und einen Punkt am Horizont fixiert, dem sollte es schnell ein bisschen besser gehen.