Kreuzfahrt: Notfall an Bord – mit Konsequenzen für alle Mitreisenden

Medizinischer Notfall an Bord der „Aida Nova“! Bei einer Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln ging es einem Passagier plötzlich so schlecht, dass eine Versorgung auf dem Schiff nicht mehr ausreichte. Die Besatzung reagierte sofort.

Und auch die anderen Urlauber bekamen davon Wind. Denn auch für sie sollte die Kreuzfahrt eine Wendung nehmen.

Kreuzfahrt: Dramatische Wende

Geht es einem Reisenden mal richtig schlecht, kümmert sich sofort der Schiffsarzt um ihn. Doch der hat auch nur begrenzte Möglichkeiten. Braucht der Patient eine bestimmte Behandlung oder gar eine Notoperation, dann kann ihm an Land deutlich besser geholfen werden.

Das war nun auch der Fall auf der „Aida Nova“. Dort gab es ausgerechnet am Valentinstag, den 14. Februar, einen medizinischen Notfall, wie „kreuzfahrt-aktuelles.de“ berichtet. Um den Patienten ausreichend versorgen zu können, musste er dringend an Land gebracht werden. Doch befand sich das Schiff zu der Zeit noch mitten auf See.

Ein Helikopter konnte den Patienten auch nicht abholen, da wegen des Saharastaubes in der Luft schlechte Sicht herrschte. Daher musste die Brückencrew das Tempo anziehen, um das nächste Ziel auf dem Plan – Teneriffa – früher zu erreichen.

Schiff rast auf Teneriffa zu

Laut Plan hätte die „Aida Nova“ nämlich erst am Mittwochmorgen um 5.00 Uhr im Hafen von Santa Cruz anlegen sollen. Der Dienstag war komplett als Seetag eingeplant gewesen. Doch schaffte es das Schiff dank des Einsatzes der Crew und einer Geschwindigkeit von 20 Knoten bereits am Vorabend zu der spanischen Insel.

Dort wurde die Person dann an Land und zur weiteren ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Für die übrigen Passagiere bedeutete das, dass sie deutlich früher an der Insel waren als gedacht. Das dürfte aber niemanden gestört haben. Denn dadurch ergaben sich für sie keine Nachteile.