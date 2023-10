Kreuzfahrt gerne, aber bitte billig! DAS sind die günstigsten Reisen

Kreuzfahrten werden immer beliebter und sind in aller Munde. Egal ob alt oder jung. Mittlerweile machen sich viele Menschen in Deutschland Gedanken über eine Reise mit einem Kreuzfahrt-Schiff.

Kein Wunder – so hat man doch bei einer Kreuzfahrt die Möglichkeit Luxus und Entertainment mit vielen verschiedenen Städten oder auch Ländern zu vereinen. Aber was, wenn das Urlaubs-Budget nicht ganz so üppig bestückt ist? Zu diesen Preisen bekommst du bereits eine günstige Kreuzfahrt.

Kreuzfahrt: So günstig kommst du an eine Kreuzfahrt

Eine Kreuzfahrt für das kleine Portemonnaie wäre zum Beispiel die 5-tägige Reise in der Innenkabine ab 276 Euro pro Person auf dem Schiff Carnival Radiance. Die Reederei Carnival bietet hier das Paket „Faszination Mexiko“ an der Mexikanischen Riviera ab Long Beach (Kalifornien, USA), über Santa Catalina Island (Kalifornien, USA), Ensenada (Baja California, Mexiko) und zurück zum Long Beach an. Voraussetzung für den günstigen Preis ist, dass man im Zeitraum vom 22. Januar 2024 bis zum 26. Januar 2024 oder vom 29. Januar 2024 bis zum 2. Februar 2024 bucht.

+++ Kreuzfahrt: Reederei streicht beliebte Ziele – der Grund ist ernst +++

Auch ein sehr günstiger Trip wäre zum Beispiel die 8-Tages-Kreuzfahrt durch das Mittelmeer mit dem Starthafen Savona, welche die Reederei Costa Kreuzfahrten in der Innenkabine bereits ab 279 Euro pro Person anbietet. Die Kreuzfahrt führt von Savona (Italien) über Marseille (Frankreich), Barcelona (Spanien) und Palma (Spanien), Palermo (Italien), Rom (Italien) zurück nach Savona. Dieses Angebot steht dir im Zeitraum vom 16. Dezember 2023 bis zum 23. Dezember 2023 oder vom 13. Januar 2024 bis zum 20. Januar 2024 zur Verfügung.

Mehr News:

Wer etwas länger und trotzdem günstig unterwegs sein möchte, könnte gefallen an der 13-tägigen Kreuzfahrt im Transatlantik von Portugal nach Miami von der Reederei MSC Cruises finden. Hier wird die Innenkabine auf dem Schiff MSC Divinia bereits für 445 Euro pro Person angeboten. Die Kreuzfahrt führt von Funchal (Portugal), über Santa Cruz Teneriffa (Kanaren), Philipsburg (St. Maarten, USA), San Juan (Puerto Rico, USA) nach Miami (USA). Um dieses Angebot nutzen zu können, solltest du die Kreuzfahrt im Zeitraum von 2. Dezember 2023 bis zum 14. Dezember 2023 buchen.

Was dabei allerdings natürlich zu beachten ist, dass die Kosten für einen Flug hinzukommen. Hier müsstest man ebenfalls nach einem Schnäppchen suchen.