Paukenschlag für alle, die auf Kreuzfahrt stehen! Wer auf hoher See unterwegs ist, will oft neben der Meeresluft und gänzlichen unbekannten Ländern auch etwas Luxus genießen. Logisch, dass da eine Kreuzfahrt mit Aida durchaus in Frage kommt. Doch das hat seinen Preis, Passagiere müssen mit mehreren Tausend Euros rechnen – mindestens.

Für Sparfüchse gibt es jetzt aber eine kleine Hintertür, die bei Aida dafür sorgt, dass man den einen oder anderen Euro sparen kann. Vor allem flexible Urlauber können davon profitieren und eine Kreuzfahrt günstiger genießen.

Kreuzfahrt: Mit diesem Trick können Aida-Kunden richtig sparen

Die deutsche Reederei bietet nämlich die Option, stornierte Kreuzfahrten günstig weiterzugeben. Zwar können Aida-Gäste vor dem Antritt der Reise von ihrer Buchung zurücktreten. Doch das kostet oft, die Stornokosten hängen dabei vom Tarif und dem Zeitpunkt des Reiserücktritts ab. Sagt man eine Kreuzfahrt bei Aida beispielsweise zwei Wochen vor Reisebeginn ab, werden Kosten in Höhe von 85 Prozent des Buchungspreises fällig!

Wie aber kann man als Kunde eine Stornokabine bei Aida erkennen? Storniert man die Kreuzfahrt, geht die Kabine zurück in den freien Verkauf. Andere Reisende können dann regulär buchen. Es ist nicht erkennbar, ob es sich dabei um eine Stornokabine handelt. Aber: Aida bietet jetzt eine neue Option an! So können Kunden ihre gebuchte Kreuzfahrt an Dritte weitergeben.

Stornokabinen mit vielen Vorteilen

Dafür fällt lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 Euro an. Gleichzeitig haben flexible Urlauber die Chance auf Schnäppchen. Denn die können den Preis der ursprünglichen Buchung einfach übernehmen. Außerdem könnten sie sogar vom Frühbucherrabatt profitieren, der zu diesem Zeitpunkt längst ausgelaufen sein könnte.

Mehr News:

Auf Facebook gibt es mehrere Gruppen, die Angebote für Stornokabinen beinhalten. Auch Portale wie „Wasserurlaub“ helfen – es entsteht also eine Win-win-Situation für beide Seiten. So können Reisende auch bei ausgebuchten Routen kurzfristig eine freigewordene Stornokabine ergattern – und ergreifen so noch die Möglichkeit, eine Kabine in besserer Lage zu buchen.