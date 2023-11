Kreuzfahrt-Reisender kann nicht glauben, was sich an Bord abspielt – „Horror“

Eine Kreuzfahrt entführt in der Regel in mehrere weit entfernte Gefilde und soll den Passagieren wie jeder andere Urlaub auch ein Maximum an Entspannung liefern. Doch was ein Reisender jetzt während seiner Fahrt mit der „MSC Euribia“ erlebte, hat rein gar nichts mit Erholung und Reiselust zu tun.

„Horror“, ist sein Fazit nach fünf Tagen Kreuzfahrt. Was hat er nur erlebt, dass er so ein erschreckendes Urteil fällen muss?

Kreuzfahrt wird zum Horror-Trip!

„Wir haben gerade (so) fünf Tage auf MSC Euribia überlebt“, meldet sich der Passagier jetzt in einer Facebook-Gruppe für Tui-Urlauber zu Wort. „Eine bessere Werbung kann MSC für unser Schiff gar nicht machen.“ Was er an Bord erlebte, dürfte viele Reisende nachdenklich stimmen.

Denn der Alptraum lauerte scheinbar an jeder Ecke. „Lärm überall, auch im viel zu kleinen und teuren Saunabereich, Schlangen an den Buffets und Bars, Kampf um Sitzplätze in den Bars und Lounges, Zusatzkosten überall“, wird er im Netz deutlich. „Es schienen aber auch Ferien (in Großbritannien, Anm. d. Red.) gewesen zu sein, das Publikum war entsprechend. Das kennen wir von MSC nicht.“ Auch andere Reisende können bei diesem erschütterndem Urteil nicht an sich halten.

Reisende sind gemischter Meinung

So wird etwa ein weiterer MSC-Gast deutlich: „Ich war auch auf diversen Besichtigungen von MSC und Costa Schiffen…. Diese ganzen italienischen Großfamilien… dieser Lärm der dadurch verursacht wird…. Muss man echt mögen.“ Ein anderer drückt es noch drastischer aus: „Das sollte doch jedem klar sein wer MSC, Costa etc fãhrt das dort ein internationales Publikum ist. Mit einer anderen Mentalität und Ausstrahlung. Wer das noch nicht erlebt hat wenn viele verschiedene Kreuzfahrt Schiffe in einem Hafen sind was für ein Trubel dann ist wenn Italiener, Spanier, Engländer, Franzosen, Griechen usw. ausschwärmen.“

Doch nicht alle können diese Meinung teilen: „Ich kenn‘ auch beides. Bei der Euribia gibt es auch schöne Ecken. Natürlich ist das Spa grenzwertig, aber generell so zu urteilen ist etwas zu pauschal.“ Dem stimmt auch eine andere Frau zu: „Bin selber gerade auf der Euribia. (…) Ja, es ist nicht MS aber eben auch eine andere Preisklasse. So ist da eben. Man kann trotzdem Spaß haben um das nächste Mal wieder MS buchen.“ Kreuzfahrt-Urlauber, die mit einem Schiff von Tui Cruises in See stechen, sollten sich also besser ihre eigene Meinung bilden – vorgewarnt sind sie jetzt alle Male.