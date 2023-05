Kreuzfahrt: Mitarbeiter sind fassungslos, als Reisende sich über diese Dinge beschweren

Für viele Menschen ist eine Kreuzfahrt ein absoluter Traumurlaub – schließlich kann man an Deck sowohl entspannen, als auch besonderen Aktivitäten nachgehen.

Eigentlich kann man auf einer Kreuzfahrt also nicht meckern, da auch der Service ganz gut ist. Aber es gibt tatsächlich Urlauber, die sehr irre Beschwerden haben. Manche Aussagen können die Mitarbeiter nicht glauben.

Kreuzfahrt: Mitarbeiter wegen Beschwerden fassungslos

Über Jahre haben die Portale „sunshine.co.uk“ und „cruise.co.uk“ die skurrilsten Beschwerden der Kreuzfahrt-Gäste gesammelt. Bei vielen Aussagen kann man nur den Kopf schütteln. Eine Passagierin beispielsweise habe sich über die „Celebrity Cruise“ beschwert. So soll der Name sie in die Irre geführt haben, da keine Prominenten an Bord waren. Eine andere Passagierin beschwerte sich, dass der Sänger Gary Barlow nicht wie „beim letzten Mal“ an ihrer gebuchten Reise teilgenommen habe.

Dass die Betten auf den Schiffen oder in Hotels nicht so angenehm sind wie zuhause, ist klar. Allerdings war ein Passagier mal unzufrieden, weil sein Bett tatsächlich „zu bequem“ war. So soll er mehrmals verschlafen haben. Ein Paar habe sich über den Kapitän beschwert, weil er nicht zwei Stunden auf sie gewartet hätte, „obwohl sie ihm eine Nachricht hinterlassen hatten“, dass sie mehr Zeit für die Sehenswürdigkeiten benötigten.

Paar erwartet gesunkenes Schiff wie Titanic

Wer sich bei diesen Beschwerden dachte, noch irrer geht’s nicht, der wird jetzt völlig vom Hocker fallen. Ein Paar bemängelte einst, dass das Kreuzfahrt-Schiff nicht wie die gesunkene Titanic aussah, „obwohl sie das erwartet hatten“.

Natürlich will jeder Urlauber auf der Kreuzfahrt seine Ruhe. Aber dass eine Passagierin sich darüber aufregt, dass das Meer zu laut ist, macht die Mitarbeiter der Unternehmen sicherlich fassungslos. Noch besser ist ein Mann gewesen, der den Kapitän darum bat, den Motor abzustellen, da er ihm zu laut ist.

Klar wollen die Kreuzfahrt-Unternehmen auf die Bedürfnisse und Wünsche der Urlauber eingehen. Aber bei diesen irren Beschwerden wird der eine oder andere Mitarbeiter sicherlich sprachlos gewesen sein.