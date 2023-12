Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Gast will lästiges Kabinen-Problem loswerden – und wird zur Lachnummer

Im Winter ist es eisig kalt in Deutschland. Morgens im Dunkeln zur Arbeit und abends im Dunkeln wieder nach Hause – das sorgt bei manchen für Winter-Depressionen. Wie gut, dass es Kreuzfahrten gibt, die einen übers Meer in wärmere Gefilde bringen.

Während im Sommer vor allem die Mittelmeer-Reisen bei Kreuzfahrern besonders beliebt sind, geht die Touristen-Saison in der Karibik beispielsweise im November erst los. Heiße 30 Grad an Weihnachten hört sich für einige wie ein Traum an, wäre da nicht dieses lästige Problem mit der Klimaanlage. Doch ein „Mein Schiff“-Gast will nun den ultimativen Trick kennen, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

Kreuzfahrt: Gut gemeinter Ratschlag erntet Gelächter

Es ist ein lästiges Problem, dass in fast jedem Urlaub aufkommt. Die Frage lautet Klimaanlage anlassen oder ausmachen? Sei es im Hotelzimmer oder auf der Kabine, wenn es zu heiß wird, kann die Klimaanlage Abhilfe schaffen. Doch ist sie auch in der Nacht an, passiert es nicht selten, dass am nächsten Morgen die Nase auf einmal läuft oder der Hals kratzt. Und Kranksein, das kann im Urlaub niemand gebrauchen.

Auf Facebook meint ein „Mein Schiff“-Passagier nun die ultimative Lösung gefunden zu haben. Mit zwei Magneten hängt er rund zehn Zentimeter von der Klimaanlage entfernt einen Kissenbezug an die Decke. So verhindert er laut eigener Aussage einen starken Luftzug, doch das Zimmer bleibt weiterhin angenehm kühl.

Für seinen vermeintlichen Trick erntet der Kreuzfahrer jedoch nicht die erwartete Anerkennung. Viele Facebook-User machen sich unter dem Beitrag lustig. Den Aufwand ist es vielen Urlaubern einfach nicht wert. Welche Ratschläge andere Kreuzfahrt-Erfahrene geben und ob diese wirklich hilfreicher sind, kannst du bei MOIN.de nachlesen.