Kreuzfahrt-Giganten vor Mallorca: Gegen SIE wirkt die Aida Nova fast winzig

Wer sich als Ship-Spotter am Freitag (25. Oktober 2024) zufällig in der Nähe des Hafens der mallorquinischen Hauptstadt Palma aufhielt, der dürfte sich gefühlt haben wie das Kind vorm reich geschmückten Weihnachtsbaum. Legten doch gleich mehrere der derzeit wohl beeindruckendsten Kreuzfahrt-Giganten vor Mallorca an.

Ja, man sah es schon von weitem direkt nebeneinander, im Hafen von Palma ruhte nicht nur die 2023 erbaute „Resilient Lady“ aus der „Virgin Voyages“-Flotte, sondern auch die beeindruckende „Oasis of the Seas“.

Kreuzfahrt-Giganten vor Mallorca

Zwei absolute Kreuzfahrt-Giganten, von denen zumindest die „Oasis of the Seas“ das größte Schiff der Aida-Reihe mal locker in den Bug stecken kann. Ragen die „Aida Cosma“ und die Aida Nova“ mit einer Gesamtlänge von jeweils 337 Metern und einer Breite von 42 Metern aus der Flotte des Kussmundes heraus, bringt es die „Oasis of the Seas“ auf stattliche 360 Meter Länge und eine Breite von 47 Metern.

Die „Oasis of the Seas“. Foto: IMAGO / Dreamstime

Dazu verfügt das Mega-Kreuzfahrtschiff über insgesamt 2.704 Kabinen in 37 verschiedenen Kategorien und stattliche 24 Restaurants. Insgesamt finden auf dem Schiff 5.400 Passagiere und noch einmal 2.100 Crewmitglieder Platz.

++ Mallorca-Star Jürgen Milski geht irre Wette ein – „Lasst mich nicht im Stich“ ++

Adults-Only-Boot vor Mallorca

Nicht weniger beeindruckend: die „Resilient Lady“. Allerdings deutlich kleiner als die „Oasis of the Seas“ oder die beiden Aida-Giganten. 278 Meter Länge und 38 Meter misst das Schiff. 2.770 Passagiere finden auf dem Kreuzfahrtschiff Platz, verteilt auf 1.404 Kabinen. Spannend: Der Aufenthalt ist nur Erwachsenen gestattet.

Wer die beiden Giganten der Meere am Freitag verpasst, muss sich grämen. Schon in den kommenden Tagen legen die nächsten Mega-Schiffe vor Palma an. Am Samstag (26. Oktober 2024) kommt die „Aida Cosma“. Am ersten November legt dann noch die „Explorer of the Seas“ an. Am 11. November folgt dann die Voyager of Seas.