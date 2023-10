Kreuzfahrt: Mann lebt jahrelang auf Schiff – mit heftigen Folgen

Eine Kreuzfahrt bedeutet für die meisten Menschen eine Auszeit vom Alltag, der Trip auf hoher See ist oft hart erspart oder nur einmal im Jahr finanzierbar.

Anders ein ehemaliger Geschäftsmann aus den USA, der sein Leben seit 23 Jahren auf Kreuzfahrt verbringt. Während der Alltag an Bord wohl viele Vorteile mit sich bringt, stellt der Mann allerdings auch eine heftige körperliche Folge seines Lebensstils fest.

Kreuzfahrt: Mann lebt 23 Jahre auf Schiff

Finanzdirektor Mario Salcedo verdiente in seinem Job jahrelang gutes Geld, bis er 2000 die Reißleine zog. Der US-Amerikaner tauschte Hochhäuser gegen hohe See, verbringt seine Zeit seitdem auf Kreuzfahrten der „Royal Caribbean International“, wie „All Things Cruise“ berichtet.

Bevor er die passende Kreuzfahrt-Linie für sich gefunden hatte, hatte Salcedo bereits seit 1996 über 150 Reisen mit verschiedenen Reedereien gemacht. Mit der „Royal Caribbean International“ ist er nun seit über 20 Jahren zufrieden, setzte sein Kreuzfahrt-Leben nur während der Corona-Pandemie für 15 Monate aus.

Kreuzfahrt: Dauergast mit ungewöhnlicher Einschränkung

Während Mario Salcedo also dauerhaft die Vorteile einer Kreuzfahrt, wie zum Beispiel die schöne Aussicht, den Zimmerservice und die gute Meeresluft, genießt, stellte der Mann aber auch einen kleinen Nachteil fest.

„Ich habe meine Landbeine verloren“, so Salcedo laut „All Things Cruise“. Etwa 15 Tage im Jahr verbringt der Amerikaner an Land, nimmt Arztbesuche oder Behördengänge wahr. Dabei sei es ihm unangenehm, an Land zu laufen und fast unmöglich, geradeaus zu gehen, ohne zu schwanken.

Ein Grund mehr für den Kreuzfahrt-Dauergast, weiterhin auf hoher See zu leben: „Da ich im Laufe der Jahre so viele Freunde und Erinnerungen auf See gesammelt habe, habe ich vor, auf unbestimmte Zeit weiter zu kreuzen, solange es mir gut geht und ich Spaß habe.“