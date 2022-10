Kreuzfahrt: Großer Abschied! Aida-Schiffe verlassen Europa

Die Aida-Flotte gehört zu den beliebtesten ihrer Art, wenn es nach Kreuzfahrt-Fans geht. Doch jetzt müssen sie stark sein, denn bei Aida steht ein großer Abschied an.

Innerhalb der letzten Wochen haben nämlich gleich drei Kussmund-Schiffe Europa verlassen: Die „Aida Perla“, die „Aida Luna“ und die „Aida Diva“ befinden sich auf einer Transatlantik-Kreuzfahrt in Richtung Karibik. Denn nicht nur Zugvögel verbringen den Winter gerne in südlichen Gefilden. Auch Kreuzfahrt-Schiffe zieht es in den Winter-Monaten jedes Jahr in wärmere Regionen.

Aida-Schiffe verlassen Europa

Bis März 2023 sind die Luxus-Dampfer auf verschiedenen Routen unterwegs. Auch die „Aida Bella“ wird im kommenden Winter auf zwei verschiedenen Langzeitreisen in der Karibik unterwegs sein. Damit wären alle vier Aida-Schiffe außerhalb von Europa unterwegs!

Wie das Fachportal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, hat die „Aida Perla“ Hamburg schon am 14. Oktober verlassen. Am Montag (31. Oktober) wird sie den ersten karibischen Hafen Philipsburg auf St. Maarten erreichen. Am Donnerstag (3. November) endet ihre Kreuzfahrt in Bridgetown in Barbados. Dort und in der Dominikanischen Republik beginnen dann die Winterkreuzfahrten durch die Karibik.

Kunden können Winter entfliehen

Auch die „Aida Luna“ ist schon länger unterwegs, hat Europa am 17. Oktober verlassen und erreicht den ersten Karibik-Hafen Basseterre auf St. Kitts am Dienstag (1. November). Die laufende Transatlantik-Kreuzfahrt endet im November, ehe eine neue Kreuzfahrt nach Mittelamerika beginnt.

Als vorletztes Schiff ist die „Aida Diva“ am 25. Oktober in Richtung Karibik aufgebrochen. Von Warnemünde aus ging es zunächst nach Dover (England) und La Coruna (Spanien). Dann beginnt die Überquerung des Atlantik. Das erste Ziel laut „Schiffe und Kreuzfahrten„: Philipsburg auf St. Maarten am 8. November.

Am 8. Dezember wird dann die „Aida Bella“ den Atlantik überqueren. Im Gegensatz zu den Schwesterschiffen wird die „Bella“ aber nicht in der Karibik stationiert, die Kreuzfahrt beginnt und endet auch in Hamburg. Den Kunden wird es egal sein, solange sie den Winter in Europa mit der Sonne in der Karibik tauschen können…