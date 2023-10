Kreuzfahrt-Dampfer schließt vorübergehend alle Shops – Gäste verzweifeln! „Sehr traurig“

Den Urlaubern auf Kreuzfahrtschiffen wird einiges geboten. Das Angebot reicht von Fitness- und Tanzkursen, über Sport- und Poolwettbewerbe bis hin zu Kino, Sauna oder Spa. Auf einigen Schiffe werden sogar Kletterwände, Eislaufbahnen oder Formel 1- Simulatoren angeboten.

Das Unterhaltungsniveau befindet sich also auf einem hohem Level. Jetzt hat ein Kreuzfahrt-Dampfer allerdings vorübergehend alle Shops an Bord geschlossen und dieser Zustand lässt einige Gäste verzweifeln.

Kreuzfahrt-Dampfer: Deswegen sind alle Shops geschlossen

Ein Urlauber berichtete darüber, dass er auf dem Kreuzfahrschiff Costa Firenze unterwegs war. Das Schiff an sich gefiel ihm sehr gut. Aber eine Sache störte den Mann dann doch: „Leider sind mittlerweile an Bord alle Shops geschlossen. Es gibt nicht mal mehr einen Logo Shop“. Aber woran liegt das, dass alle Shops an Bord geschlossen sind? Auf unsere Anfrage äußerte sich die Pressesprecherin von Costa Kreuzfahrten zu der Thematik.

Laut Pressesprecherin Emmi Ünsal werden die Shops an Bord der Costa-Schiffe im Zeitraum von Oktober bis November renoviert und neu gestaltet. Auf den ersten Schiffen (Costa Deliziosa, Costa Pacifica und Costa Firenze) seien die Renovierungsarbeiten mittlerweile abgeschlossen. Bis die neuen Shops mit ihrem Angebot an Kleidung, Accessoires, Schmuck, etc. aber auf allen Schiffen wieder eröffnet sind, kann es noch ein bisschen dauern. Denn die weiteren Schiffe werden erst im Laufe der kommenden Wochen fertiggestellt.

Kreuzfahrt: „Schaut sehr traurig aus“

„Es handelt sich also nur um einen kurzen, befristeten Zeitraum und unsere Gäste können sich ganz bald auf ein neues Einkauferlebnis an Bord unserer Schiffe freuen“, so Ünsal.

Mehr News:

Eine Urlauberin ist aber sehr traurig – gerade in diesem kurzen Zeitraum – auf dem Schiff zu sein: „Ich finde es schade! Bin auch auf der Firenze und es schaut sehr traurig aus. Jeden Abend an den leeren Shops vorbeizugehen! Es gehört einfach dazu, einen kleinen Blick in die Auslagen zu werfen. Ob man was kauft oder nicht. Geschlossene Geschäfte werten das Schiff ab.“

Ein weiterer Urlauber findet es aber eher gut, wenn die Shops an Bord nicht aufhaben: „Finde ich gut – dann kommt man(n) oder Frau nicht in Versuchung, etwas zu kaufen, was man(n) oder Frau nicht braucht.“