Kreuzfahrt: Vorsicht! Mit diesen Aktionen machst du dich bei der Crew mächtig unbeliebt

Bei einer Kreuzfahrt wollen Reisende in ihrem wohlverdienten Jahresurlaub mal so richtig die Beine baumeln lassen – und dabei möglichst viel erleben. Eine Mischung aus täglichem Meerblick und aufregenden Landgängen in vielen Ländern macht die Reiseart für viele Menschen besonders attraktiv.

Doch sie sollten dabei auch Rücksicht auf andere nehmen. Sonst können sie es sich schnell mit der Crew auf dem Kreuzfahrt-Schiff verscherzen. Eine Angestellte enthüllte nun beim „Business Insider“, welche Aktionen beim Personal an Bord am übelsten aufstoßen.

Kreuzfahrt: So solltest du die Crew nie ansprechen

Demnach solltest du das Personal nicht als „Arbeiter“ ansprechen. Das Wort käme an Bord nicht gut an. Stattdessen würden das Personal lieber als Crew oder Angestellte bezeichnet werden. Das ist nicht das einzige Fettnäpfchen, in das Reisende treten können.

Sauer stoße auch auf, wenn Reisende direkt beim Einchecken nach einem Upgrade fragen – selbst wenn Schilder darauf hinweisen, dass die Kreuzfahrt ausverkauft ist. Es könne zwar sein, dass es noch freie Zimmer gibt, wenn Gäste nicht erscheinen. Das erfahre die Crew allerdings erst nach dem Auslaufen. Deshalb: Bitte erst ein paar Stunden nach der Abfahrt beim Gästeservice erkundigen und nicht gleich am Anfang in langen Schlangen nach mehr Leistungen fragen.

Geschirr auf Kreuzfahrt niemals hier abstellen

Ebenfalls ein Unding: Gäste, die ihr Geschirr mit aus dem Restaurant nehmen und irgendwo auf dem Boden, in Ecken oder Gängen des Schiffs abstellen. Das bedeute eine große Verletzungsgefahr für Mitreisende. Stattdessen sollen Reisende ihr Geschirr immer auf Tischen zum Abräumen stellen.

Ein Klassiker, der in jedem Touri-Ort verpönt ist, gilt auch auf Kreuzfahrten als No-Go: Liegestühle morgens früh mit dem Handtuch reservieren und diese gar nicht in Anspruch nehmen. Weil die Liegestühle platzbedingt sehr knapp sind, ist dieses Verhalten an Bord noch frecher als an Land.

Ein weiteres Ärgernis aus Sicht der Kreuzfahrt-Angestellten: Wenn Gäste der Crew die Schuld an Fahrplanänderungen geben. Denn auf die habe die Crew keinerlei Einfluss. Auch wenn sie Verständnis dafür hat, dass viele Gäste sich auf jedes Ziel ihrer Reise besonders freuen, seien manche Änderungen unvermeidbar. Etwa wegen medizinischer Notfälle oder weil schlechtes Wetter ein Anlegen an bestimmten Häfen nicht möglich mache. Die Angestellte bittet grundsätzlich um Vertrauen, dass die Crew stets das Beste für alle im Blick zu behalten versucht.