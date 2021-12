Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Kreuzfahrt: Gäste an Bord werden getestet – was einige Passiere machen, ist nicht zu fassen

Wer eine Kreuzfahrt macht, der will exotische Orte sehen oder gemütlich ein paar Tage auf See verbringen.

Doch wegen der Corona-Pandemie ist das derzeit nicht so einfach. Da muss auf der Kreuzfahrt manchmal auch einiger Ärger auf sich genommen werden, wie der Bericht einer Passagierin zeigt.

Kreuzfahrt: Gäste an Bord werden getestet – was einige Passiere machen ist nicht zu fassen (Symbolbild). Foto: imago/Waldmüller

Kreuzfahrt: Tortur bei Corona-Test

Die Aida Sol ist momentan mit rund 1200 Passagieren in Richtung Karibik unterwegs. 43 Tage dauert die Reise. Aufgrund der unterschiedlichen Vorgaben, die es zurzeit in den Ländern gibt, in denen die Aida anlegt, müssen die Passagiere immer wieder Corona-Tests über sich ergehen lassen.

Doch das ist für einige Gäste eine echte Tortur, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

---------------

Infos zu Kreuzfahrten:

Als Kreuzfahrt oder auch Kreuzfahrtreise werden Urlaubsreisen auf einem Kreuzfahrtschiff bezeichnet.

Diese erfolgen entlang festgelegter Routen zwischen verschiedenen Häfen.

Der Begriff hat seinen Ursprung in dem niederländischen Wort „kruiser“ aus dem 17. Jahrhundert.

---------------

Denn um die Passagiere zu testen, hat sich Aida ein Konzept überlegt, dass leider nicht immer so gut aufgeht. Vier Kabinen stehen für die Tests zur Verfügung. Damit alle Passagiere getestet werden können, werden sie in Gruppen aufteilt, die in einem bestimmten Zeitfenster zum Testen kommen sollen.

„Wir waren in Gruppe C, das Zeitfenster war von 9 Uhr bis 9:30 Uhr. Als wir auf Deck 10 aus dem Aufzug stiegen, standen hier bereits die Leute an. Die Schlange ging aber noch weiter bis zur Hälfte des Theatriums“, berichtet eine Frau von dem Schiff.

Kreuzfahrt: Passagiere werden dreist

Und als sie dann endlich getestet werden sollte, war das auch noch richtig schmerzhaft: „Bei mir wurden hier definitiv ein paar Gehirnzellen vernichtet. Puh, das war schon heftig. Ich hatte danach erst mal Tränen in den Augen. Aber wenn’s halt sein muss“, sagte sie.

-------------

Mehr von MOIN.de

Aida: Verrückte Aktion – Touristen legen 3.050 Euro DAFÜR auf den Tisch

Rügen: Hier schließen sich die Türen für immer – „Geht einfach nicht mehr“

Nordsee: Ein weltweit einmaliger Ort könnte bald verschwinden – DAS muss jetzt passieren

-------------

Doch das war nicht alles: Denn einige Passagiere hatten auch noch die Dreistigkeit, sich an der Schlange vorbeimogeln zu wollen. Wie das ausgegangen ist und was die Frau sonst noch an Bord der Aida Sol erlebt, kannst du bei unseren Kollegen von MOIN.de nachlesen.