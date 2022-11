Kreuzfahrt: Aida-Passagiere werden bitter enttäuscht – und wollen zum Konkurrenten wechseln!

Verliert Aida jetzt Kunden an die Konkurrenz? Nach einer Kreuzfahrt mit der „Aida Cosma“ ist ein Passagier so frustriert, dass er seine nächste Reise lieber mit „Mein Schiff“ über Tui Cruises buchen möchte.

Mit seiner Negativ-Erfahrung ist er allerdings längst nicht der Einzige. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, entscheiden sich nun mehrere Reisende gegen eine Kreuzfahrt mit der Aida. Das hat jedoch unterschiedliche Gründe.

Kreuzfahrt: Aida-Passagiere ziehen Negativ-Fazit

Mit seiner Sommerfahrt in Norwegen auf der „Perla“ war der Kunde noch sehr zufrieden. Die „lockere Atmosphäre“ an Deck hätte ihm besonders gut gefallen, wie „MOIN“ berichtet. Deshalb wollte es der bekennende „Mein Schiff“-Fan mit noch einer Reise versuchen – diesmal mit der „Cosma“.

Für 21 Tage ging es von Mallorca nach Dubai. Danach fiel das Fazit des Passagiers jedoch weniger positiv aus. Er führte gleich mehrere Punkte an, die ihm gegen den Strich gingen. Ein Manko sei für ihn die Frühstückszeiten. „Aida, bitte, bitte, bitte, ermöglicht Langschläfern ein Frühstück NACH elf Uhr“, kritisierte er. Vor allem die Zeitumstellung hätte ihm noch mal Steine in den Weg gelegt.

Aida-Passagiere wünschen sich mehr Ruhe

Auch in Sachen Planung hätte es so einige Probleme gegeben. „Warum man für den ‚Yachtclub‘ zum Beispiel nur EINE Kaffeemaschine plant für Kaffeespezialitäten – die dann übrigens ganz oft defekt war – wird mir ein Rätsel bleiben“, beschwerte sich der Passagier. Und auch an den Pools hatte er etwas auszusetzen. Diese wären für die Menge an Menschen zu „klein“ und auch im Außenbereich habe es zu wenig Plätze gegeben. Da stimmten ihm auch andere Kreuzfahrer zu.

„Mit der erhofften Erholung und zur Ruhe kommen, war es schlecht gestellt.“ Er hätte gerne einen Rückzugsort abgesehen von der eigenen Kabine gehabt. Andere Passagiere berichteten zudem von weiteren Ruhestörungen und wollten ebenfalls lieber zu „Mein Schiff“ wechseln. Warum, das erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“.