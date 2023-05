Kreuzfahrt: Bittere Pille für Passagiere! Reederei muss beliebte Route ändern

Für die Kreuzfahrt-Gäste der Aida Sol kommt jetzt die komplette Breitseite. Erst die eine Änderung, jetzt die nächste. Schon auf der Fahrt am Mittwoch (3. Mai) informiert die Crew über den nächsten Hammer.

+++ Kreuzfahrt-Experte schwant Übles! Passagieren von Aida und „Mein Schiff“ droht der Preisschock +++

Ganze zwei Halte sollen einfach so wegfallen. Das ist richtig bitter für die Kreuzfahrt-Fans!

Kreuzfahrt-Gäste doppelt geschockt

Neun Tage lang fährt die Aida Sol von Aida Cruises durch die norwegischen und dänischen Gewässer. Abfahrt und Ankunft ist jeweils die Hansestadt Hamburg. Allerdings werden jetzt nach der neuesten Wende nur noch vier von fünf Haltestellen angefahren.

Die Aida Sol verfügt auf 14 Decks über:

1.096 Gästekabinen

Ein 6.620 Quadratmeter großes Sonnendeck und einen 2.600 Quadratmeter großen Spa-Bereich

Drei Lounges, 13 Bars und Clubs, sechs Pools, acht Restaurants

Quelle: Aida

Dass Eidfjord in Norwegen entfällt, war den Passagieren an Bord bereits klar. Dass sie aber noch einen weiteren Verlust hinnehmen müssen, wissen sie erst seit Mittwoch. Denn auch Århus in Dänemark fällt nun weg. Dafür gibt es aber wenigsten einen Ersatz: Kopenhagen. Die Hauptstadt ersetzt dabei den letzten Stopp, bevor es zurück nach Hamburg geht.

Neuer Halt am Freitag

Auf der Reise vom 28. April bis zum 7. Mai wären die Aida Sol-Gäste als Erstes in Eidfjord an Land gegangen. Aber aufgrund des ungünstigen Windes hatte die Crew sich dagegen entschieden. Dafür konnten sie nun einen Tag früher in Stavanger durch die Gassen schlendern.

Mehr Kreuzfahrt-News:

Und auch für Århus sieht es nicht gut aus mit dem Wetter, deshalb hat die Brückencrew erneut das Anlegen unterbunden, wie „Kreuzfahrt-aktuelles.de“ berichtet. Nach neuestem Plan soll die Aida Sol am Freitag (5. Mai) von 8.00 bis 19.00 Uhr in Kopenhagen halten. Danach folgt nur noch ein Seetag und dann geht es schon zurück nach Hamburg.